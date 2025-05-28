Вышло бесплатное дополнение для кооперативного рогалика Ravenswatch с Ромео и Джульеттой

Студия Passtech Games и издательство Nacon объявили о выходе свежего аддона для своего рогалика Ravenswatch.

DLC принесло в игру сюжетные задания и двух новых персонажей - Ромео и Джульетту. По истории, Джульетта пытается воскресить возлюбленного путем заключения сделки с Бабой Ягой. Как и полагается, в процессе что-то идет не по плану.

Дополнение также добавило в игру несколько платных скинов для новых персонажей. Ещё исправлены различные ошибки и улучшения. Теперь, на экране загрузки можно прочесть больше подсказок, а при входе и выходе из лобби появился соответствующий звук.

Величайшая история любви завершилась не так, как нам рассказывали. Отчаявшись после смерти Ромео, Джульетта заключила сделку с Бабой Ягой. Ведьма согласилась вернуть её возлюбленного к жизни, но связала их судьбы навеки. Вместе в жизни и в смерти, влюблённые теперь несут бремя проклятия, последствия которого превзошли их надежды и их кошмары.

Ravenswatch вышла в сентябре 2024 года на консолях и ПК. В Steam у игры свыше 14 тысяч отзывов, из них 80% положительные.