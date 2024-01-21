Realm of Ink, Hades в антураже китайской мифологии, получила демоверсию в Steam

Realm of Ink погружает вас в фантастический мир, где реальность переплетается с вымыслом. Вы играете за обычную девушку, которая внезапно оказывается ввязана в приключение по спасению сказочной вселенной.

Оказавшись внутри книги «Царство чернил», героиня узнаёт, что является одним из персонажей этого сборника рассказов. Ей предстоит взять на себя роль отважной фехтовальщицы Дань Чжу и отправиться в опасное путешествие по неизведанным землям.

По ходу игры вы будете открывать и других персонажей со своими уникальными силами. Каждый из них по-своему поможет героине преодолеть многочисленные препятствия и раскрыть тайны этого мира.

Особую роль в сюжете играют давно утерянные чернильные самоцветы. Их поиски помогут героине понять истинную суть происходящего и осознать, что она, как и её спутники — всего лишь плод чьего-то воображения.