Realm of Ink, Hades в антураже китайской мифологии, получила демоверсию в Steam

Издатель инди-игр из Гуанчжоу (Китай) 663 Games и разработчик инди-игр из Лимы (Перу) Leap Studio сообщили, что они выпустили демо-версию своего чернильного экшен-рогалика Realm of Ink, которая доступна для ПК в Steam. Полная версия выйдет на ПК и консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch где-то в этом году.
Realm of Ink, разработанная Leap Studio и Maple Leaf Studio, представляет собой экшн-рогалик в стиле Ink, прекрасно воплощенный в жизнь благодаря характерному сочетанию 2.5D-рисунка тушью в китайском стиле и современного художественного оформления, а также богатой боевой системы с использованием нескольких игровых возможностей. персонажи. Его глубокая и интригующая история обсуждает философское значение жизни, а также убеждения нигилизма и экзистенциализма.
Глазами Рэд, одного из главных игровых персонажей, вы сможете увидеть первый полный уровень холодного заколдованного Королевства обезьян, в финале которого вас ждет захватывающая битва с боссом. Кроме того, три основные школы боя — Алый Меч, Теневые Двойные Клинки и Клинок Лазурной Ауры — позволяют вам опробовать разнообразные стили боя, гарантируя, что каждая битва станет освежающей и увлекательной схваткой.
В демо-версии также представлены чернильные питомцы, что добавит вашему приключению еще больше азарта, поскольку эти очаровательные компаньоны станут вашими верными союзниками на протяжении всего путешествия. В зависимости от различных комбинаций чернильных камней они могут трансформироваться, превращаясь в различные формы с уникальными приемами, которые помогут вам в бою.
ну пойдем глянем, раз есть демоверсия