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Realm of Ink 26.09.2024
Экшен, Инди, Вид сверху
7.1 16 оценок

Рогалик Realm of Ink неожиданно исчез из магазина Steam

butcher69
Новости

Новый год начался с неприятных новостей для поклонников Realm of Ink. Китайский рогалик внезапно исчез из магазина Steam, и даже сами разработчики из Leap Studio не знают причины этого.

Инцидент произошёл вскоре после объявления о переносе релиза из раннего доступа с января на март 2025 года. Разработчики объяснили перенос желанием расширить масштаб игры и улучшить её качество.

Leap Studio уже обратилась к игрокам с заявлением:

К сожалению, Realm of Ink была удалена из Steam по неизвестным причинам. Мы работаем над разрешением ситуации и продолжим разработку игры по плану. Спасибо за терпение и поддержку!

Realm of Ink предлагает уникальный сюжет, где мастер меча Рэд узнаёт, что она — вымышленный персонаж сборника рассказов. Чтобы раскрыть тайны Духа Книги и бросить вызов судьбе, героиня отправляется в путешествие по Царству Чернил — миру, где жители бесконечно повторяют предначертанные судьбы.

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