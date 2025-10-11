Создатели Reanimal показали начальные минуты игры

Разработчики Tarsier Studios, известные по Little Nightmares I и Little Nightmares II, представили новое геймплейное видео Reanimal, своей предстоящей атмосферной приключенческой хоррор-игры. Студия поделилась новыми кадрами таинственного острова, где разворачивается действие, а также рассказала больше о сюжете и главных героях.

В этом видео мы следим за братом и сестрой в небольшом каноэ, которые проплывают между крутыми скалами и подводными минами в густом и пугающем тумане. Отсутствие света и клаустрофобное пространство создают постоянное напряжение, атмосферу, которая напрямую напоминает неповторимый стиль Tarsier Studios.

В игре будет как одиночный, так и кооперативный режим. В кооперативном режиме два игрока находятся на одном экране и должны действовать сообща, чтобы преодолеть опасности острова и вместе выбраться. Несмотря на мрачный тон, Reanimal — это не только страх, но и поддержка, единение и решимость.

Вы начинаете игру на лодке, заблудившись в тумане и гадая, куда вы попали. Нашей первой задачей как студии было превратить естественное чувство свободы и приключений, которое обычно дарит лодка, во что-то более уязвимое и гнетущее.



Поскольку это кооперативная игра, может показаться странным начинать в одиночку. Но это сделано намеренно: мы хотим, чтобы игрок с самого начала понял, насколько он зависит от других. Один, дрейфующий по течению, и лишь несколько проблесков света освещают ему путь. Эти первые, более тихие моменты также помогают игроку познакомиться с лодкой — его основным средством передвижения между разными частями острова.

Reanimal разрабатывается для ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series S|X. Демоверсия выйдет на Steam Next Fest с 13 по 20 октября 2025 года.