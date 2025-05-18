Red Dead Redemption исполнилось 15 лет

Вторая часть серии RDR, созданная Rockstar San Diego, дебютировала 18 мая 2010 года на консолях.

Игру очень тепло приняли как игроки, так и критики. Более того, первая RDR заслуженно считается одной из самых высокооценённых игр прошлого десятилетия. В 2018 году мы увидели продолжение, которое приняли не менее тепло, и которое стало одним из главных претендентов на звание «Игры года 2018».

29 октября 2024 года состоялся релиз порта Red Dead Redemption на ПК, который получил минимальные улучшения, а также очень спорную цену, но все равно получил высокие оценки игроков