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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 192 оценки

Red Dead Redemption исполнилось 15 лет

Fimmti Fimmti

Вторая часть серии RDR, созданная Rockstar San Diego, дебютировала 18 мая 2010 года на консолях.

Игру очень тепло приняли как игроки, так и критики. Более того, первая RDR заслуженно считается одной из самых высокооценённых игр прошлого десятилетия. В 2018 году мы увидели продолжение, которое приняли не менее тепло, и которое стало одним из главных претендентов на звание «Игры года 2018».

29 октября 2024 года состоялся релиз порта Red Dead Redemption на ПК, который получил минимальные улучшения, а также очень спорную цену, но все равно получил высокие оценки игроков

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

Покойся с миром,ты навеки в сердцах ты наших не умрешь)