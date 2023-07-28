Ремейк Red Dead Redemption может разрабатываться на движке Unreal Engine ©

Rockstar Games, создатель серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, по слухам, работает над ремейком Red Dead Redemption 2010 года, который может быть разработан на движке Unreal Engine. Это следует из объявления о вакансии, недавно опубликованного на официальном сайте Rockstar.



Доказательств того, что ремастер Red Dead Redemption будет выпущен, становится все больше, особенно после недавнего сообщения о том, что Rockstar обновила свой сайт, добавив на него новый логотип Red Dead Redemption. На сайте Rockstar появилось новое объявление о вакансии для офиса компании в Сан-Диего. Конечно, ни для кого не секрет, что в настоящее время Rockstar разрабатывает Grand Theft Auto 6, поэтому вполне логично, что студия ищет новых специалистов, чтобы довести GTA до финишной прямой. Однако одна строчка в объявлении о вакансии ставит эту теорию под сомнение. В объявлении говорится, что Rockstar ищет человека с опытом работы на движке Unreal Engine.

Rockstar, скорее всего, использует собственный движок для GTA 6, что оставляет возможность для предположений о том, что человек с опытом работы с Unreal может понадобиться для ремейка/ремастера Red Dead Redemption. Студия использует свой собственный движок RAGE практически для всех своих игр, начиная с игры Rockstar Games Presents Table Tennis 2006 года, но в выпущенном в 2021 году Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition использовался движок Unreal Engine 4. Работа над злополучным сборником была передана на аутсорсинг компании Grove Street Games, базирующейся в Гейнсвилле (штат Флорида) и специализирующейся на мобильных портах консольных и компьютерных игр.



