Ремейк Red Dead Redemption может разрабатываться на движке Unreal Engine

Rockstar Games, создатель серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, по слухам, работает над ремейком Red Dead Redemption 2010 года, который может быть разработан на движке Unreal Engine. Это следует из объявления о вакансии, недавно опубликованного на официальном сайте Rockstar.
Доказательств того, что ремастер Red Dead Redemption будет выпущен, становится все больше, особенно после недавнего сообщения о том, что Rockstar обновила свой сайт, добавив на него новый логотип Red Dead Redemption. На сайте Rockstar появилось новое объявление о вакансии для офиса компании в Сан-Диего. Конечно, ни для кого не секрет, что в настоящее время Rockstar разрабатывает Grand Theft Auto 6, поэтому вполне логично, что студия ищет новых специалистов, чтобы довести GTA до финишной прямой. Однако одна строчка в объявлении о вакансии ставит эту теорию под сомнение. В объявлении говорится, что Rockstar ищет человека с опытом работы на движке Unreal Engine.
Rockstar, скорее всего, использует собственный движок для GTA 6, что оставляет возможность для предположений о том, что человек с опытом работы с Unreal может понадобиться для ремейка/ремастера Red Dead Redemption. Студия использует свой собственный движок RAGE практически для всех своих игр, начиная с игры Rockstar Games Presents Table Tennis 2006 года, но в выпущенном в 2021 году Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition использовался движок Unreal Engine 4. Работа над злополучным сборником была передана на аутсорсинг компании Grove Street Games, базирующейся в Гейнсвилле (штат Флорида) и специализирующейся на мобильных портах консольных и компьютерных игр.
Зачем ей UE, у ребят и так отличный движок который, как мне кажется, даже проще для переброски данной игры на обновлённое двигло (ведь он один и тот же). Блог туфта без логики.)
Видимо Роки весь свой штат сотрудников пролюбили.
Либо как у Ремнант 2 сговор с Нвидия. Где даже 3080ti без апскейла длсс не может выдать приемлемый фпс, тогда как графика в игре не особо выглядит продвинутой.
Не думаю. Для Роков слишком мелко сговариваться с Нвидиа. На рынке труда сейчас проще набрать мяса хотя бы чуть-чуть владеющее UE, чем учить работать на RAGE.
Если ремастер реально на UE будет, то я в это играть не буду. Лучше на эмуле пройду.
Кароч это финал, опять будет фигня если будут делать те бомжи из гроф стрит.
Да здравствуют ремастеры гта))
Хуже вброса я не слышал
Очень в этом сомневаюсь.
Игра слишком сложная чтобы её перенести на унреал, всё же движок rage с эйфорией
Ну так они наверно сделают тоже самое что и с трилогией GTA. Графон - Unreal Engine 4, Скрипты и геймплей - RenderWare.
Что за ересь! Разрабатывать ремастер на некомпетентном движке Unreal, в то время как у Rockstar есть собственный проверенный годами движок. Unreal лучше смотрится только на красивых трейлерах, а вот при реальной разработке не справляется с тем же массивным опен ворлдом и консольной оптимизацией. Возможно, Unreal и хорош для мобильных игр и коротких уровневых проектов, но никак не для громадных AAA игр от Rockstar. Как говорится, лучше довериться своему движку, который компания сама создавала и оптимизировала под свои нужды на протяжении лет. А не использовать чужой движок, который может подвести.