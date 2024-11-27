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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9 2 742 оценки

Теперь в Red Dead Redemption можно играть от первого лица

monk70
Новости

Моддер HanaShirokuma выпустил новый мод, который позволяет играть в Red Dead Redemption в режиме от первого лица. Обратите внимание, что поскольку игра никогда не предназначалась для игры от первого лица, могут быть некоторые визуальные ошибки и проблемы. Например, могут быть некоторые проблемы с обрезкой при езде на лошади.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Моддер также рекомендует использовать мод ClipTweaks – FPS-DOF-FOV and more, благодаря которому можно выставить более высокий FOV.

К сожалению, HanaShirokuma не поделилась видео для этого мода от первого лица. Однако вы можете найти несколько скриншотов, которые дадут вам представление о том, чего вы можете ожидать от него.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Чизбургер

Можно, но не стоит этого делать.

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