Теперь в Red Dead Redemption можно играть от первого лица

Моддер HanaShirokuma выпустил новый мод, который позволяет играть в Red Dead Redemption в режиме от первого лица. Обратите внимание, что поскольку игра никогда не предназначалась для игры от первого лица, могут быть некоторые визуальные ошибки и проблемы. Например, могут быть некоторые проблемы с обрезкой при езде на лошади.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Моддер также рекомендует использовать мод ClipTweaks – FPS-DOF-FOV and more, благодаря которому можно выставить более высокий FOV.

К сожалению, HanaShirokuma не поделилась видео для этого мода от первого лица. Однако вы можете найти несколько скриншотов, которые дадут вам представление о том, чего вы можете ожидать от него.