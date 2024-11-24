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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 10 868 оценок

Главного героя мультфильма "Ранго" добавили в Red Dead Redemption

Simple Jack
Новости

YouTube-канал eli_handle_b.wav представил изысканное видео, в котором харизматичный хамелеон Ранго из одноимённого мультфильма вновь обретает жизнь, став неотъемлемой частью вселенной Red Dead Redemption.

В этой увлекательной истории, где Ранго, озвученный самим Джонни Деппом, оказывается в бандитской группе Датча, ему предстоит пережить интригующее взаимодействие с персонажами культового западного эпоса. По мере того как он продвигается к завораживающей развязке, Ранго начинает сомневаться в своём выборе, испытывая внутреннюю борьбу. Но в этот момент на помощь ему спешит преподобный Суонсон, наставляя хамелеона на истинный путь.

Не забывайте, что в конце октября на ПК вышел порт первой Red Dead Redemption, который предлагает игрокам современные графические режимы. Вся серия игр продалась по миру тиражом в 92 миллиона копий, среди которых сиквел занимает заметное место — он распродан в количестве 62 миллионов экземпляров, подтверждая свою неугасимую популярность.

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