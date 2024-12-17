Сергей Чекмаев займётся сценарием отечественной стратегии Red Recon: 1944

В команду разработчиков отечественной стратегии Red Recon: 1944 пришло интересное пополнение. К проекту присоединился известный игровой сценарист и писатель Сергей Чекмаев, с которым создатели игры познакомились во время недавней РЭД ЭКСПО. Судя по всему, основной задачей Чекмаева станет углубление сюжетной составляющей Red Recon: 1944. Разработчики верят, что с его помощью история в игре станет гораздо интереснее и глубже.

К слову, за плечами у Сергея довольно большой опыт работы в игровой индустрии. Он участвовал в литературной обработке множества онлайн-проектов, включая TimeZero, Destiny (Предназначение), Prime World и Lost Sector. Кроме того, писатель известен созданием книжных адаптаций популярных игр — среди них новеллизации World of Tanks, S.T.A.L.K.E.R. и TimeZero.

Ну а сама игра должна выйти лишь в третьем квартале 2026 года. Она расскажет нам про отряд разведчиков, действовавших в Восточной Пруссии в 1944 году. Нас ждёт смесь тактики и стелса — ресурсов будет в обрез, враг постоянно на хвосте, а связь с командованием надо держать. Чтобы выжить, можно прикинуться местным жителем или устроить хитрую засаду — тут уж как ситуация потребует.