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[Redacted] 31.10.2024
Экшен, Вид сверху
10 2 оценки

Состоялся релиз рогалика [Redacted] от авторов The Callisto Protocol

butcher69
Новости

Новая игра от разработчиков The Callisto Protocol уже доступна — этот спин-офф в жанре roguelike переносит игроков в мрачную атмосферу, полюбившуюся поклонникам The Callisto Protocol.

Главный герой — охранник, который приходит в себя после вспышки заражения в тюрьме Black Iron. Его цель — выбраться из окружения, где на каждом шагу мешают агрессивные заключённые и охранники, известные как Rivals. Игрокам предстоит собирать чертежи оружия, разблокировать костюмы и навыки для дальнейших побегов. Среди фишек — возможность саботировать Rivals и даже столкнуться с телом персонажа из прошлых попыток.

[REDACTED] доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC, предлагая захватывающий саундтрек от композитора Crash Bandicoot и Jak.

9
7
[Redacted]
31.10.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Wolfenstein

трешак очередной за 10 баксов под видом игры торгующейся

0
Кей Овальд

Выглядит как Кринж.

0
Floww

Выглядит клево, качаю

0
taotahu1992
0
Axel Denisenko

Сейчас уже игру начали стримить на Twitch. Выглядит как аналог Hades только в sci-fi тематике и сell-шейдинг графикой.

Скорее всего на любителя. Благо ценник не такой большой. В EGS 674 рублей стоит.

0
Kot9lra street

и за что 1200р? дожили...

0
ПетроНепетро

Не играл

-2