Состоялся релиз рогалика [Redacted] от авторов The Callisto Protocol

Новая игра от разработчиков The Callisto Protocol уже доступна — этот спин-офф в жанре roguelike переносит игроков в мрачную атмосферу, полюбившуюся поклонникам The Callisto Protocol.

Главный герой — охранник, который приходит в себя после вспышки заражения в тюрьме Black Iron. Его цель — выбраться из окружения, где на каждом шагу мешают агрессивные заключённые и охранники, известные как Rivals. Игрокам предстоит собирать чертежи оружия, разблокировать костюмы и навыки для дальнейших побегов. Среди фишек — возможность саботировать Rivals и даже столкнуться с телом персонажа из прошлых попыток.

[REDACTED] доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC, предлагая захватывающий саундтрек от композитора Crash Bandicoot и Jak.