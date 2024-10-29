Состоялся релиз рогалика [Redacted] от авторов The Callisto Protocol

Новая игра от разработчиков The Callisto Protocol уже доступна — этот спин-офф в жанре roguelike переносит игроков в мрачную атмосферу, полюбившуюся поклонникам The Callisto Protocol.
Главный герой — охранник, который приходит в себя после вспышки заражения в тюрьме Black Iron. Его цель — выбраться из окружения, где на каждом шагу мешают агрессивные заключённые и охранники, известные как Rivals. Игрокам предстоит собирать чертежи оружия, разблокировать костюмы и навыки для дальнейших побегов. Среди фишек — возможность саботировать Rivals и даже столкнуться с телом персонажа из прошлых попыток.
[REDACTED] доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC, предлагая захватывающий саундтрек от композитора Crash Bandicoot и Jak.
трешак очередной за 10 баксов под видом игры торгующейся
Выглядит как Кринж.
Выглядит клево, качаю
Сейчас уже игру начали стримить на Twitch. Выглядит как аналог Hades только в sci-fi тематике и сell-шейдинг графикой.
Скорее всего на любителя. Благо ценник не такой большой. В EGS 674 рублей стоит.
и за что 1200р? дожили...
Не играл