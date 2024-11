Состоялся анонс китайского фэнтезийного ролевого экшена Redemption of Liuyin

Компания KingnaGame анонсировала Redemption of Liuyin — фэнтезийную ролевую игру с несколькими концовками. Новый проект, продолжение серий Ryukyu Hidden и Nine Treasures of Liuyin, выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store с поддержкой английского, японского, китайского и корейского языков.

Сюжет Redemption of Liuyin погружает в мир, поглощённый хаосом, возникшим после появления загадочного осколка камня-духа, который, как говорят, обладает магическими свойствами. Ради обладания этим артефактом правители развязали жестокие войны, привлекая чудовищ и ведя к массовым разрушениям. Главный герой — член таинственной организации, отправляется в древнюю крепость на поиски артефакта, сталкиваясь с могущественными врагами и раскрывая правду о проклятии.

Игра предлагает уникальную боевую систему, поощряющую агрессивные атаки и стратегическое планирование, а также ветвистый сюжет. Порядок побед над боссами и выборы влияют на концовку и награды. Игрокам доступно богатое сочетание боевых умений, что позволяет адаптировать стиль боя к любым врагам и препятствиям.