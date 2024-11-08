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Redemption of Liuyin 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
0 0 оценок

Состоялся анонс китайского фэнтезийного ролевого экшена Redemption of Liuyin

butcher69
Новости

Компания KingnaGame анонсировала Redemption of Liuyin — фэнтезийную ролевую игру с несколькими концовками. Новый проект, продолжение серий Ryukyu Hidden и Nine Treasures of Liuyin, выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store с поддержкой английского, японского, китайского и корейского языков.

Сюжет Redemption of Liuyin погружает в мир, поглощённый хаосом, возникшим после появления загадочного осколка камня-духа, который, как говорят, обладает магическими свойствами. Ради обладания этим артефактом правители развязали жестокие войны, привлекая чудовищ и ведя к массовым разрушениям. Главный герой — член таинственной организации, отправляется в древнюю крепость на поиски артефакта, сталкиваясь с могущественными врагами и раскрывая правду о проклятии.

Игра предлагает уникальную боевую систему, поощряющую агрессивные атаки и стратегическое планирование, а также ветвистый сюжет. Порядок побед над боссами и выборы влияют на концовку и награды. Игрокам доступно богатое сочетание боевых умений, что позволяет адаптировать стиль боя к любым врагам и препятствиям.

50
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
FatalleZ
Игра предлагает уникальную боевую систему, поощряющую агрессивные атаки и стратегическое планирование

В видео увидел одноконопчное закликивание врагов до смерти, с периодическим нажатием Х для суперудара. И еще немного взаимодействи с окружением. Очень топорного взаимодействия. И в принципе все какое-то очень топорное.

14
GorryAttack

Звучит агрессивно)

2
smallhell

Вроде тянет на категорию Б. Таким играм проще добиться успеха вместе с предложением чего-то нового.
Если китайские разработчики выберутся из болота мобильных донатных помоек, то это будет круто (хотя бы просто по тому, что игр станет больше).

6
NikolayMikolay

Боевка говоришь??? Ну ну..

3
Agent Qracle

Норм приключенческие игры совсем делать разучилась? Одно соулс-дуэль дрочилово постоянно

2
Kenn1y

Интересно, по качеству не хуже Sword & Fairy 7?

1
Ди Гы

Было бы прикольно

-1
Ardolon

В желаемое добавил, но выглядит игра дешево и топорно. Просто жду ещё несколько проектов от китайских разработчиков и в сравнении с ними эта игра не вызывает отклика в душе, ну а там посмотрим.

1
DarkAdam

Китайцы только умеют создавать лучшую анимацию, а вот игры у них скучные, игры у японцев хороши

1
yariko ookami

У японцев просто опыта больше. Серии FF и той уже более 30 лет!

0
Кей Овальд

Бюджетный Вуконг. Впрочем, можно присмотреться.

0
st1g-210890
0
Soomarock

Это мобильная игра?)

0
D7_Pony

Влияние порядка прохождения игры на сюжет, звучит необычно

0
Алексей Секретов

коридорная однокнопочная игра,

0
Wolfenstein

china gaming и очередной треш

-1
Alex40001

как там себя смута чувствует а че там спарта и сатурн? по бюджету они на одном уровне? думаю китайская дешевле...

-11
Kenn1y

Прям как с авто. На самом деле, игры то есть нормальные, та же Sword and Fairy 7.

2
Тёма Ветров Alex40001

А ты не думай-ты проверь, у смуты бюджет как у средненького АА проекта, а уж у сатурна с его полуголичной разработкой и бесплатным релизом вообще смешной... Но для тебя это не важно же, главное пукнуть про них в комментариях китайской игры

0
Alex40001 Тёма Ветров

а х на запад равняться? в доларах что то считать мы в России живем. Сатур ну неправда что игру за 5 месяцев они собрали и ху бесплатный релиз "ты и рад" гвно тоже бесплатное "какаво а"? можешь "смешной" этот озвучить? только вот проблемка что твое "бесплатно" обошлось небесплатно а из казны. Вообще вся это х с гос финансированием сомнительных проектов можно назвать неэффективными вложениями и плохим управлением за те деньги что были потрачены можно было выпустить больше 10-20 проектов

1
Тёма Ветров Alex40001

Какая разница, зачем это писать в комментариях про китайскую игру?) как это вообще относится к комментарию что конкретно эта игра хреновая? Ты теперь будешь про КАЖДУЮ игру писать что она лучше смуты/ Сатурна и т.д. ? Как это влияет на качество этой китайской поделки?

-1
Rimasted

Теперь это меня даже веселит. Такое ощущение, что Китайцы начали делать только те игры, которые хоть как-то похожи на souls-like.

-1
Alex40001
0
Rimasted Alex40001

И что вы хотели этим показать? В самом Китае дофига игр, которые тупо копируют популярные игры разных жанров. Поэтому с жанровым разнообразием там всё ок. Я к тому, что на крупных выставках когда пытаются показать дорогую игру, что не плюнь, а попахивает souls-like. Хотя там ответка Батлы ещё должен выйти и что-то вроде CoD против Японцев.

1
Alex40001 Rimasted

ну так это не только китайцы вон французы финалку делают экспедиция 33 или что то в этом роде. Без понятия шутеры меня не часто привлекают но жду Ashfall хотя мне понравилось только начало до болота а дальше как то не очень. Blood Strike ?

1
Mundoggu

Вуконг стрельнул и у китайцев сразу конвеер заработал.

-1
PitiableScorpion

еще одна игра года -рисовали под ядренноую рисовую водку -все квадратно-кривое

-1
ЛАГАРИУМ

опять какаято ху*ня китайская мгааааааааа

-1
Floww

Все что китайское сразу идет накой - машины игры телефоны))

-4
Alex40001

очень интересно. что там у вас по технике осталось?)

1
Floww Alex40001

Ну так то все есть)

0
FatalleZ Alex40001

Да вроде все есть, как раз щас ремонт в хате заканчиваю, посудомойка Бош, микроволновка варка и духовка самсунг, холодильник и стиралка LG. По телевизору разве что пока не определился, выбираю между LG и Philips, может подскажешь какой лучше?

1
Stiatano Rahhna FatalleZ

и все собрано и сделано китайцами. Потому что, там почти все их заводы.

3
FatalleZ Stiatano Rahhna

Так товарищ Alex40001 ехидничает, что у них там (не знаю где) техника какая-то, которой у нас нет. Видимо для них лыжи, гнусмусы и филипсы собираются не китайцами, раз он так уверен, что его техника отличается от нашей)))

1