Состоялся анонс китайского фэнтезийного ролевого экшена Redemption of Liuyin

Компания KingnaGame анонсировала Redemption of Liuyin — фэнтезийную ролевую игру с несколькими концовками. Новый проект, продолжение серий Ryukyu Hidden и Nine Treasures of Liuyin, выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store с поддержкой английского, японского, китайского и корейского языков.
Сюжет Redemption of Liuyin погружает в мир, поглощённый хаосом, возникшим после появления загадочного осколка камня-духа, который, как говорят, обладает магическими свойствами. Ради обладания этим артефактом правители развязали жестокие войны, привлекая чудовищ и ведя к массовым разрушениям. Главный герой — член таинственной организации, отправляется в древнюю крепость на поиски артефакта, сталкиваясь с могущественными врагами и раскрывая правду о проклятии.
Игра предлагает уникальную боевую систему, поощряющую агрессивные атаки и стратегическое планирование, а также ветвистый сюжет. Порядок побед над боссами и выборы влияют на концовку и награды. Игрокам доступно богатое сочетание боевых умений, что позволяет адаптировать стиль боя к любым врагам и препятствиям.
В видео увидел одноконопчное закликивание врагов до смерти, с периодическим нажатием Х для суперудара. И еще немного взаимодействи с окружением. Очень топорного взаимодействия. И в принципе все какое-то очень топорное.
Звучит агрессивно)
Вроде тянет на категорию Б. Таким играм проще добиться успеха вместе с предложением чего-то нового.
Если китайские разработчики выберутся из болота мобильных донатных помоек, то это будет круто (хотя бы просто по тому, что игр станет больше).
Боевка говоришь??? Ну ну..
Норм приключенческие игры совсем делать разучилась? Одно соулс-дуэль дрочилово постоянно
Интересно, по качеству не хуже Sword & Fairy 7?
Было бы прикольно
В желаемое добавил, но выглядит игра дешево и топорно. Просто жду ещё несколько проектов от китайских разработчиков и в сравнении с ними эта игра не вызывает отклика в душе, ну а там посмотрим.
Китайцы только умеют создавать лучшую анимацию, а вот игры у них скучные, игры у японцев хороши
У японцев просто опыта больше. Серии FF и той уже более 30 лет!
Бюджетный Вуконг. Впрочем, можно присмотреться.
Это мобильная игра?)
Влияние порядка прохождения игры на сюжет, звучит необычно
коридорная однокнопочная игра,
china gaming и очередной треш
как там себя смута чувствует а че там спарта и сатурн? по бюджету они на одном уровне? думаю китайская дешевле...
Прям как с авто. На самом деле, игры то есть нормальные, та же Sword and Fairy 7.
А ты не думай-ты проверь, у смуты бюджет как у средненького АА проекта, а уж у сатурна с его полуголичной разработкой и бесплатным релизом вообще смешной... Но для тебя это не важно же, главное пукнуть про них в комментариях китайской игры
а х на запад равняться? в доларах что то считать мы в России живем. Сатур ну неправда что игру за 5 месяцев они собрали и ху бесплатный релиз "ты и рад" гвно тоже бесплатное "какаво а"? можешь "смешной" этот озвучить? только вот проблемка что твое "бесплатно" обошлось небесплатно а из казны. Вообще вся это х с гос финансированием сомнительных проектов можно назвать неэффективными вложениями и плохим управлением за те деньги что были потрачены можно было выпустить больше 10-20 проектов
Какая разница, зачем это писать в комментариях про китайскую игру?) как это вообще относится к комментарию что конкретно эта игра хреновая? Ты теперь будешь про КАЖДУЮ игру писать что она лучше смуты/ Сатурна и т.д. ? Как это влияет на качество этой китайской поделки?
Теперь это меня даже веселит. Такое ощущение, что Китайцы начали делать только те игры, которые хоть как-то похожи на souls-like.
И что вы хотели этим показать? В самом Китае дофига игр, которые тупо копируют популярные игры разных жанров. Поэтому с жанровым разнообразием там всё ок. Я к тому, что на крупных выставках когда пытаются показать дорогую игру, что не плюнь, а попахивает souls-like. Хотя там ответка Батлы ещё должен выйти и что-то вроде CoD против Японцев.
ну так это не только китайцы вон французы финалку делают экспедиция 33 или что то в этом роде. Без понятия шутеры меня не часто привлекают но жду Ashfall хотя мне понравилось только начало до болота а дальше как то не очень. Blood Strike ?
Вуконг стрельнул и у китайцев сразу конвеер заработал.
еще одна игра года -рисовали под ядренноую рисовую водку -все квадратно-кривое
опять какаято ху*ня китайская мгааааааааа
Все что китайское сразу идет накой - машины игры телефоны))
очень интересно. что там у вас по технике осталось?)
Ну так то все есть)
Да вроде все есть, как раз щас ремонт в хате заканчиваю, посудомойка Бош, микроволновка варка и духовка самсунг, холодильник и стиралка LG. По телевизору разве что пока не определился, выбираю между LG и Philips, может подскажешь какой лучше?
и все собрано и сделано китайцами. Потому что, там почти все их заводы.
Так товарищ Alex40001 ехидничает, что у них там (не знаю где) техника какая-то, которой у нас нет. Видимо для них лыжи, гнусмусы и филипсы собираются не китайцами, раз он так уверен, что его техника отличается от нашей)))