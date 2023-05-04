Фил Спенсер поделился своими ощущениями от релиза провальной Redfall: "Я разочарован" ©

Игра Redfall вышла на ПК и Xbox Series X/S в качестве консольного эксклюзива в начале этой недели и была встречена негативно как критиками, так и игроками. Теперь глава Xbox Фил Спенсер появился на Kinda Funny Games, чтобы поговорить о Redfall, заявив, что "для меня нет ничего сложнее, чем разочаровать сообщество Xbox".

"Я разочарован, я расстроен собой", - добавил Спенсер. Глава Xbox продолжил говорить о реакции на анонс 30FPS как об "ударе в подбородок", который они "по праву" заслужили за отказ от первоначального обещания 60FPS геймплея.

"Реакция критиков была не такой, как мы хотели", - продолжил Спенсер. "Единственное, чего я не собираюсь делать, так это препятствовать творческим устремлениям", - добавил он, заявив, что не будет использовать разочаровывающий запуск Redfall как повод для того, чтобы давить на разработчиков увлеченных созданием игр, которые они хотят делать.

Мы будем продолжать работать над игрой. Мы продемонстрировали приверженность таким играм, как Sea of Thieves и Grounded, чтобы продолжать развивать игры. Но я также знаю, что эти игры стоят 70 долларов, и я возьму на себя всю ответственность за запуск игры, которая должна быть отличной.

Хотя Redfall и стала разочарованием для Спенсера, по крайней мере, игроки могут быть уверены, что и Xbox, и разработчик Arkane не забросят игру и продолжат ее совершенствовать.