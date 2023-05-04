Redfall 02.05.2023
4.8 157 оценок

Фил Спенсер поделился своими ощущениями от релиза провальной Redfall: "Я разочарован"

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butcher69
Новости

Игра Redfall вышла на ПК и Xbox Series X/S в качестве консольного эксклюзива в начале этой недели и была встречена негативно как критиками, так и игроками. Теперь глава Xbox Фил Спенсер появился на Kinda Funny Games, чтобы поговорить о Redfall, заявив, что "для меня нет ничего сложнее, чем разочаровать сообщество Xbox".

"Я разочарован, я расстроен собой", - добавил Спенсер. Глава Xbox продолжил говорить о реакции на анонс 30FPS как об "ударе в подбородок", который они "по праву" заслужили за отказ от первоначального обещания 60FPS геймплея.

"Реакция критиков была не такой, как мы хотели", - продолжил Спенсер. "Единственное, чего я не собираюсь делать, так это препятствовать творческим устремлениям", - добавил он, заявив, что не будет использовать разочаровывающий запуск Redfall как повод для того, чтобы давить на разработчиков увлеченных созданием игр, которые они хотят делать.

Мы будем продолжать работать над игрой. Мы продемонстрировали приверженность таким играм, как Sea of Thieves и Grounded, чтобы продолжать развивать игры. Но я также знаю, что эти игры стоят 70 долларов, и я возьму на себя всю ответственность за запуск игры, которая должна быть отличной.

Хотя Redfall и стала разочарованием для Спенсера, по крайней мере, игроки могут быть уверены, что и Xbox, и разработчик Arkane не забросят игру и продолжат ее совершенствовать.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Kamishini1993

Может это была очередная многоходовка чтобы показать регуляторам какие мы жалкие и убогие и ничего не получается?

0
JohnTornton

и вообще это сони испортили игру!!!!!

0
Избранный Белиара
Мы продемонстрировали приверженность таким играм, как Sea of Thieves и Grounded, чтобы продолжать развивать игры.

Ну, по правде говоря, Redfall настолько ужасна, что её уже, кажется, ничем не спасти. Тут только подойдёт сравнение с Fallout 76, да и то его не очень и смогли вытащить. Сама концепция проекта про горе-охотников за вампирами преподнесена убого. Ладно бы стиль присутствовал, персонажи адекватные и антагонисты, но нет...

0
Хлыст

Мда. Что ещё нас ждёт за год

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Как что? Старфилд 🤡

0
Ethan Hunt CAN I HABE PIZZA PLS

Ну Starfield делает Беседка, а Redfall сделали Arkane, это разные студии

0
JohnTornton Ethan Hunt

а немощный и помойный владелец и издатель у них один и тот же.

и кто ваще сказал, что беседка создаёт игры лучше аркейнов? лол. абсолютно все их игры игроки поправляют сами. беседка как программист - бездарность ещё та

-1
CAN I HABE PIZZA PLS

Ой, да, конечно. Сами разрабы Аркейн хотели сделать провальный тупой шутер для малолетних любителей тиктока. Руководство Аркейн и Конкретно Майков тут не при чём, естественно, ага. Никогда не давили, ничего не говорили. Как обычно всё "неудобное" забывается.

0
FlexGum
"Реакция критиков была не такой, как мы хотели"

А что Филя, 10/10 ждал за такую сессионную сломанную посредственность?

0
JohnTornton

11/1

0
JohnTornton

70 баксов стоит уже закрыть с концами игровое подразделение майкрасофта

0
JohnTornton

онлайн у распиаренного ААА коопного шутана за 70 бачей говорит всё сам за себя. (да, многие в гейпассе играют, ибо покупать такое на совсем точно того не стоит. хотя думаю и там не играют)

0
kirill26

Что не так с red fall? Мне понравилась, да и оптимизация есть, за что его так хейтят? Ч ожидал изначально от этой игры что то типа Борды, ну и я не остался расстроен, что с этой игрой не так?

0
xomy4ek

настоящий мужчина признал свои ошибки , тему можно закрывать

-2