Фил Спенсер поделился своими ощущениями от релиза провальной Redfall: "Я разочарован"

Игра Redfall вышла на ПК и Xbox Series X/S в качестве консольного эксклюзива в начале этой недели и была встречена негативно как критиками, так и игроками. Теперь глава Xbox Фил Спенсер появился на Kinda Funny Games, чтобы поговорить о Redfall, заявив, что "для меня нет ничего сложнее, чем разочаровать сообщество Xbox".
"Я разочарован, я расстроен собой", - добавил Спенсер. Глава Xbox продолжил говорить о реакции на анонс 30FPS как об "ударе в подбородок", который они "по праву" заслужили за отказ от первоначального обещания 60FPS геймплея.
"Реакция критиков была не такой, как мы хотели", - продолжил Спенсер. "Единственное, чего я не собираюсь делать, так это препятствовать творческим устремлениям", - добавил он, заявив, что не будет использовать разочаровывающий запуск Redfall как повод для того, чтобы давить на разработчиков увлеченных созданием игр, которые они хотят делать.
Мы будем продолжать работать над игрой. Мы продемонстрировали приверженность таким играм, как Sea of Thieves и Grounded, чтобы продолжать развивать игры. Но я также знаю, что эти игры стоят 70 долларов, и я возьму на себя всю ответственность за запуск игры, которая должна быть отличной.
Хотя Redfall и стала разочарованием для Спенсера, по крайней мере, игроки могут быть уверены, что и Xbox, и разработчик Arkane не забросят игру и продолжат ее совершенствовать.
Может это была очередная многоходовка чтобы показать регуляторам какие мы жалкие и убогие и ничего не получается?
и вообще это сони испортили игру!!!!!
Ну, по правде говоря, Redfall настолько ужасна, что её уже, кажется, ничем не спасти. Тут только подойдёт сравнение с Fallout 76, да и то его не очень и смогли вытащить. Сама концепция проекта про горе-охотников за вампирами преподнесена убого. Ладно бы стиль присутствовал, персонажи адекватные и антагонисты, но нет...
Мда. Что ещё нас ждёт за год
Как что? Старфилд 🤡
Ну Starfield делает Беседка, а Redfall сделали Arkane, это разные студии
а немощный и помойный владелец и издатель у них один и тот же.
и кто ваще сказал, что беседка создаёт игры лучше аркейнов? лол. абсолютно все их игры игроки поправляют сами. беседка как программист - бездарность ещё та
Ой, да, конечно. Сами разрабы Аркейн хотели сделать провальный тупой шутер для малолетних любителей тиктока. Руководство Аркейн и Конкретно Майков тут не при чём, естественно, ага. Никогда не давили, ничего не говорили. Как обычно всё "неудобное" забывается.
А что Филя, 10/10 ждал за такую сессионную сломанную посредственность?
11/1
70 баксов стоит уже закрыть с концами игровое подразделение майкрасофта
онлайн у распиаренного ААА коопного шутана за 70 бачей говорит всё сам за себя. (да, многие в гейпассе играют, ибо покупать такое на совсем точно того не стоит. хотя думаю и там не играют)
Что не так с red fall? Мне понравилась, да и оптимизация есть, за что его так хейтят? Ч ожидал изначально от этой игры что то типа Борды, ну и я не остался расстроен, что с этой игрой не так?
настоящий мужчина признал свои ошибки , тему можно закрывать