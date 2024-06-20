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Redfall 02.05.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
3.9 273 оценки

Microsoft начала возвращать деньги за Redfall Bite Back Edition

butcher69
Новости

Недавно стало известно, что поддержка провальной игры Redfall, посвященной истреблению вампиров в 2023 году, подходит к концу, поскольку Microsoft решила закрыть Arkane Austin, а также другие студии. Redfall вышла в мае 2023 года и была встречена крайне негативно, поскольку игра страдала от ошибок, была безыдейной и изобиловала множеством других проблем.

Всего пару недель назад Arkane Austin выпустила финальное обновление Redfall перед окончательным закрытием студии. Теперь, в связи с тем, что обещанный контент не может быть предоставлен, Microsoft начала возвращать деньги в Steam и Xbox тем, кто приобрел издание Bite Back.

После выхода последнего крупного обновления Redfall несколько игроков подтвердили, что Microsoft автоматически возвращает им деньги, чтобы компенсировать контент, который они никогда не получат. В сообщениях, переданных Windows Central, подтверждается, что Bethesda Game Studios также выплачивает компенсацию, но путь к ее получению немного сложнее.

Перед закрытием Arkane Austin игра получила автономный режим, избавляющий от необходимости иметь постоянное подключение к серверам игры.

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Лица купивших на плати ру имаджинировали ?

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