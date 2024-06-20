Microsoft начала возвращать деньги за Redfall Bite Back Edition

Недавно стало известно, что поддержка провальной игры Redfall, посвященной истреблению вампиров в 2023 году, подходит к концу, поскольку Microsoft решила закрыть Arkane Austin, а также другие студии. Redfall вышла в мае 2023 года и была встречена крайне негативно, поскольку игра страдала от ошибок, была безыдейной и изобиловала множеством других проблем.

Всего пару недель назад Arkane Austin выпустила финальное обновление Redfall перед окончательным закрытием студии. Теперь, в связи с тем, что обещанный контент не может быть предоставлен, Microsoft начала возвращать деньги в Steam и Xbox тем, кто приобрел издание Bite Back.

После выхода последнего крупного обновления Redfall несколько игроков подтвердили, что Microsoft автоматически возвращает им деньги, чтобы компенсировать контент, который они никогда не получат. В сообщениях, переданных Windows Central, подтверждается, что Bethesda Game Studios также выплачивает компенсацию, но путь к ее получению немного сложнее.

Перед закрытием Arkane Austin игра получила автономный режим, избавляющий от необходимости иметь постоянное подключение к серверам игры.