Пит Хайнс убежден в том, что Redfall станет хорошей игрой в будущем ©

Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу компании Bethesda Softworks, заявил, что компания не планирует отказываться от Redfall и что игра будет становиться все лучше и лучше с помощью обновлений. Компания надеется поднять качество игры до того же уровня, что и других игр, таких как The Elder Scrolls Online и Fallout 76.

"Мы - та же компания, у которой были запуски, прошедшие не так, как мы хотели, и мы не бросаем и не отказываемся от игры только потому, что она началась не так, как надо", - сказал Хайнс в интервью GamesIndustry.biz, рассказывая о неудачном запуске Redfall. "Запуск The Elder Scrolls Online на ПК не был безупречным, но мы не сдавались. Теперь это безумно популярная мультиплатформа. То же самое произошло с Fallout 76. Redfall для нас ничем не отличается."

Ладно, мы не получили того старта, который хотели, но это все равно перспективная игра... и мы собираемся продолжать работать над ней. Мы собираемся сделать 60 кадров в секунду. Мы собираемся сделать ее хорошей игрой. Через десять лет найдутся люди, которые присоединятся к Game Pass, и Redfall будет там.

Хайнс также рассказал о том, как прием Redfall мог оказать дополнительное давление на студию, когда речь шла о разработке предстоящей научно-фантастической ролевой игры Starfield.

Redfall оказалась далеко не удачной для Arkane, Bethesda и Microsoft. По данным Microsoft, шутер собрал минимальное количество продаж. Реакция на игру была настолько негативной, что босс Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) публично извинился за состояние игры на момент запуска.

Хотя Arkane Studios и заявляла в прошлом, что в Redfall с момента ее выхода сыграли "миллионы" игроков, эта цифра, скорее всего, учитывает подписчиков Game Pass, а также, вероятно, игнорирует ключевые детали, такие как количество времени, которое игроки провели в игре, а не просто сыграли один раз и удалили игру.

В настоящее время Bethesda готовится к выпуску одной из самых масштабных игр года - Starfield, которая выйдет на ПК и Xbox Series X/S 6 сентября. Более подробную информацию об игре можно найти в нашем обзоре.