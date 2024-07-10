Разработчик Redfall утверждает, что игра смогла установить несколько рекордов для Xbox

Кооперативный экшен-шутер Redfall от Bethesda Softworks стал самым громким провалом 2023 года. Продажи проекта оказались ничтожно малы, а игроки быстро покинули серверы игры всего через несколько недель после запуска, несмотря на то, что игра была доступна бесплатно в рамках подписки Game Pass. В довершение к этому, команда авторов игры попала под сокращение. Несмотря на это, у Redfall все же было несколько важных достижений, по крайней мере, так утверждает один из разработчиков проекта.

Некоторые пользователи обратили внимание на портфолио одного из инженеров Bethesda, который отвечал за сетевую инфраструктуру Redfall. На своей странице он указал, что работал над экшен-шутером в течение нескольких лет и с технической точки зрения проект был успешным. Ему вместе с командой специалистов удалось наладить стабильное подключение к сети и обеспечить качественную работу серверов на ПК и Xbox, а главное, сделать это до официального запуска.

Это далеко не единственное достижение Redfall. Разработчик утверждает, что игра смогла установить новый рекорд среди всех игр Xbox. Шутер привлек внимание огромного количества пользователей на релизе. В день выхода игры был зафиксирован рекорд по количеству одновременных и ежедневных игроков через Game Pass. Увы, это не спасло саму игру и её авторов.