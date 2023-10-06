Redfall получила новое обновление с многочисленными улучшениями, в т.ч. 60 к/с на Xbox Series X

Arkane наконец-то выпустила второй крупный патч для Redfall, который содержит многочисленные улучшения производительности, а также улучшения графики, игрового процесса и качества жизни.
Согласно журналу изменений, обновление Redfall Update 2 повышает производительность и стабильность ПК в широком диапазоне конфигураций оборудования, а также добавляет режим производительности в Xbox Series X|S. Более того, он устраняет несколько крайних сбоев памяти, а также проблемы с повреждением графики при изменении разрешения на графических процессорах AMD. Кроме того, он содержит улучшения в навигации игрока и столкновении как в Redfall Commons, так и в Burial Point.
Этот патч также вносит ряд улучшений в бою. Например, это увеличивает численность врагов в открытом мире и балансирует миссии. Также исправлено несколько сценариев, в которых враги могли застрять в состоянии ожидания и перестать взаимодействовать с игроком. Враги также теперь будут менять позицию, чтобы избежать дружественного огня.
Полный список изменений доступен по ссылке.
Это у них прикол теперь такой, дождутся до минимума игроков (ток новость сегодня была) и выкатывать обнову. они этому мему следуют))
Этот мусор никому ненужен и никакие патчи этому уже не помогут даже за бесплатно.
Почему, фаллаут 76 спасли. Беседка может дать антикризисные решения)
Да эта беседка сейчас даже со своим разлекламированным во все дыры Старднофилдом 💩 знатно оподливилась. В который они на минутку 200 лямов якобы ввалили. Что уже ожидать от такого. Для меня это контора вообще ниже среднего с посредственными играми которые мне никогда интересны небыли.
Да 76 фаллаутом скорее всего занимается какая то отдельная группа, там неплохой сюжет, ток через записки и голосовые записи.
Гомноеды за Гумнофилд что ли начали дизы лепить. Так его большинство поносит сейчас, кому важет хороший сюжет в играх. Там всё плохо за этот бюджет, от устаревшей графики, плохой оптимизации, тупейшего и скучного сюжета, тупейшего ии болванчиков и их анимации и ещё тонны всего.
Да уже бы бросили. Она никому не нужна и ее никак не спасти
можно там с ней с год повозится кардинальные изменения от создания персонажей ксассов способностей до изменения сценария мобов и неписей системы дропа и это получится что то вроде ответвления секретного мира и вполне будет приемлемая игра
Нехило там судя по Стиму мусора повырезали. Минус 4 гига аж в файлах.
У которой даже фулл лобби не набирается?)
Играем теперь?
К сожалению,игра не стала лучше.
Проверил уже?
Если бы убрали денуво и оставили только сингл, то быть может даже скачал бы для интереса опробовать, дабы понять, почему все от нее так блюют)
Согл. Да и иногда бывает что даже в такие игр затягивает на вечерок другой.