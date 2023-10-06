Redfall получила новое обновление с многочисленными улучшениями, в т.ч. 60 к/с на Xbox Series X ©

Arkane наконец-то выпустила второй крупный патч для Redfall, который содержит многочисленные улучшения производительности, а также улучшения графики, игрового процесса и качества жизни.

Согласно журналу изменений, обновление Redfall Update 2 повышает производительность и стабильность ПК в широком диапазоне конфигураций оборудования, а также добавляет режим производительности в Xbox Series X|S. Более того, он устраняет несколько крайних сбоев памяти, а также проблемы с повреждением графики при изменении разрешения на графических процессорах AMD. Кроме того, он содержит улучшения в навигации игрока и столкновении как в Redfall Commons, так и в Burial Point.

Этот патч также вносит ряд улучшений в бою. Например, это увеличивает численность врагов в открытом мире и балансирует миссии. Также исправлено несколько сценариев, в которых враги могли застрять в состоянии ожидания и перестать взаимодействовать с игроком. Враги также теперь будут менять позицию, чтобы избежать дружественного огня.

Полный список изменений доступен по ссылке.