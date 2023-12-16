Redfall стала самой часто забрасываемой игрой в 2023 году

Redfall стала самой заброшенной игрой среди пользователей в 2023 году, согласно данным сайта HowLongToBeat, который собирает данные о завершении игр и в случае с шутером Arkane Austin зафиксировал 18,6-процентный показатель заброшенности.

Как мы знаем, в прошлом месяце команда разработчиков выпустила крупное обновление Update 3 для Redfall, содержащее множество улучшений, которые подталкивают игроков снова взяться за игру, как часть пути к искуплению, который на данный момент не кажется невозможным.

На втором месте в рейтинге HowLongToBeat находится Minecraft Legends с показателем 15,9 % отказов от игры, а на третьем - Forza Motorsport с 14,6 %.

Тот факт, что большинство игр из списка, составленного HowLongToBeat, доступны в каталоге Game Pass, заставляет задуматься: сервис подписки Microsoft предоставляет доступ к большому количеству продуктов без дополнительной платы, но, очевидно, во многих случаях человек просто пробует их и быстро бросает.

На самом деле, из опросов мы знаем, что процент завершения игр в целом низок на всех платформах, но выводы HowLongToBeat являются важным свидетельством, учитывая саму природу сайта, который отслеживает процент прошедших игру пользователей.