У Redfall меньше игроков в Steam, чем у Borderlands 2 ©

Для спасения Redfall разработчику Arkane Austin может потребоваться немного магии нежити, поскольку изданная Bethesda кооперативная игра про вампиров рухнула в Steam всего через несколько дней после запуска. Выпущенная 2 мая, последняя игра от команды, стоящей за Dishonored и Prey, уже упала до ошеломляющего минимума на фоне многочисленных проблем с запуском, причем версия Redfall для Xbox и PC Game Pass также пострадала.



Достигнув в момент запуска пика в 6 124 одновременных игрока, количество игроков Redfall в Steam продолжает снижаться, упав 4 мая ниже отметки в 1 000 игроков. Для сравнения, предыдущая игра Prey от Arkane Austin достигла пика в 24 594 одновременных игроков, в то время как оригинальная Dishonored достигла 19 938 игроков в 2012 году, а родственная студия Arkane Lyon достигла респектабельных 20 094 игроков во время запуска Deathloop. Даже кооперативная игра Borderlands 2, которой уже одиннадцать лет, постоянно собирает более 1 500 игроков.



Здесь есть одна оговорка - игра также была выпущена на сервисе PC Game Pass от Microsoft во время запуска. Однако ее нигде не видно в категории "самые популярные" в приложении Xbox для ПК, а в списке "самые популярные игры на ПК" в Microsoft Store ее нужно прокрутить вниз до 270 позиции.



Для сравнения, High on Life также вышла в Steam и Game Pass одновременно в 2022 году, но смогла привлечь 11 608 пиковых игроков в Steam и обошла Minecraft, став самой популярной игрой на сервисе подписки на некоторое время. Игра также была в целом хорошо принята, в то время как Redfall в настоящее время имеет всего 30% положительных отзывов в Steam.