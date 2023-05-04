Для спасения Redfall разработчику Arkane Austin может потребоваться немного магии нежити, поскольку изданная Bethesda кооперативная игра про вампиров рухнула в Steam всего через несколько дней после запуска. Выпущенная 2 мая, последняя игра от команды, стоящей за Dishonored и Prey, уже упала до ошеломляющего минимума на фоне многочисленных проблем с запуском, причем версия Redfall для Xbox и PC Game Pass также пострадала.
Достигнув в момент запуска пика в 6 124 одновременных игрока, количество игроков Redfall в Steam продолжает снижаться, упав 4 мая ниже отметки в 1 000 игроков. Для сравнения, предыдущая игра Prey от Arkane Austin достигла пика в 24 594 одновременных игроков, в то время как оригинальная Dishonored достигла 19 938 игроков в 2012 году, а родственная студия Arkane Lyon достигла респектабельных 20 094 игроков во время запуска Deathloop. Даже кооперативная игра Borderlands 2, которой уже одиннадцать лет, постоянно собирает более 1 500 игроков.
Здесь есть одна оговорка - игра также была выпущена на сервисе PC Game Pass от Microsoft во время запуска. Однако ее нигде не видно в категории "самые популярные" в приложении Xbox для ПК, а в списке "самые популярные игры на ПК" в Microsoft Store ее нужно прокрутить вниз до 270 позиции.
Для сравнения, High on Life также вышла в Steam и Game Pass одновременно в 2022 году, но смогла привлечь 11 608 пиковых игроков в Steam и обошла Minecraft, став самой популярной игрой на сервисе подписки на некоторое время. Игра также была в целом хорошо принята, в то время как Redfall в настоящее время имеет всего 30% положительных отзывов в Steam.
У Redfall меньше игроков в Steam, чем у Borderlands 2©
Для спасения Redfall разработчику Arkane Austin может потребоваться немного магии нежити, поскольку изданная Bethesda кооперативная игра про вампиров рухнула в Steam всего через несколько дней после запуска. Выпущенная 2 мая, последняя игра от команды, стоящей за Dishonored и Prey, уже упала до ошеломляющего минимума на фоне многочисленных проблем с запуском, причем версия Redfall для Xbox и PC Game Pass также пострадала.
ок, вместо борды2 ставите любую другую игру с онлайном выше чем у редфолл и клепайте блоги ради бонусов. Не благодарите бонусолюбы
Ваш комент был бы уместен если так и было, а в данном случае нормальный новостной блок который дал представление о положении игры в настоящий момент!
и что же тут нормального? когда почти в каждой коопной игре будет онлайн выше, чем в помойке майкрасофта
Наверное потому что в Borderlands 2 играть интереснее...
До сих пор люблю ее проходить с кем-нибудь в ко-опе)
Золотые слова.
Нужно будет и в этом году ещё разок её перепройти.
В коим-то веке завезли майки русс озвучку в свой эксклюзив, а игра лютый кал)
Нашли с чем сравнивать. Borderlands 2 замечательная игра с увлекательным геймплеем, чего не скажешь про Redfall.
Да кто это покупать будет. Если уж и играть то в геймпассе с друзьями попробовать да удалить. И то 90 гиг качать
чему там 90 гигов весить? жопа вампира в 4к что ли
Да не понятно. Текстуры мыльные все
также недавно на бесплатных выходных в стиме с другом прошли Aliens: Fireteam, ибо было лень платить за это 500р.
но глядя сейчас на редфолл, я понимаю, что даже там оказывается не так и скучно было играть)
так redfall умерла в первый же день )
Зачем сравнивать этот мусор с шедевральной Borderlands 2?
Игра,конечно,слабая,но тут,как и в случае с атомик харт виноват гейм пасс,зачем покупать игру за фулл прайс,если можно гораздо дешевле взять подписку,а многие её и не закрывают,всё же годноту майки туда сейчас нормально подкидывают.
В атомике был неплохой онлайн, учитывая что игра российская и в СНГ не доступна
Эт почему в СНГ недоступна все доступно через ВК плей..
Я онлайн в стиме имел ввиду, новость же про стим
это значит, что недоступна