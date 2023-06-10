Избушка на курьих ножках в геймплейном трейлере REKA ©

Небольшая берлинская студия Emberstorm Entertainment представила новый геймплей REKA, в котором показаны такие элементы как строительство и исследование.

В игре REKA вы возьмете на себя роль начинающей славянской ведьмы под руководством Бабы Яги и отправитесь в путешествие, чтобы овладеть искусством колдовства - и все это время будете бродить по сельской местности вместе со своим спутником по даче: колоссальным домом с постоянно растущими куриными ногами! Бродите по лесам и болотам, собирайте растения, делайте волшебную мебель для жителей деревни и обустраивайте свой дом по своему вкусу. REKA выйдет на ПК в 2024 году.