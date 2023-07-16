Закрытое бета-тестирование Relic Hunters Legend пройдёт на следующей неделе ©

Relic Hunters Legend — это ролевой лутер-шутер с большим разнообразием оружия для сбора, космическими утками для стрельбы и захватывающим, глубоким сюжетом в придачу. Издательство Gearbox Publishing и бразильский разработчик Rogue Snail приглашают игроков принять участие в ограниченном закрытом бета-тестировании на следующей неделе.

Игроки со всего мира могут подписаться на доступ и стать одними из первых, кто увидит это эпическое приключение, которое начнется в четверг, 20 июля, в 17:00 по московскому времени и закончится в понедельник, 24 июля, в 17:00 по московскому времени.

В этом закрытом бета-тестировании вы можете испытать целых два акта Story Adventures. Приготовьтесь столкнуться с сильнейшими противниками (до 30 уровня), пока вы грабите и стреляете по Галактике. Если вы не найдете идеального оружия, не волнуйтесь: вы можете обмениваться предметами с другими охотниками и собирать могущественные реликвии, выполняя специальную новую миссию «Охота за реликвиями».

Relic Hunters Legend — это находящийся в разработке бесплатный лутер-шутер с захватывающим динамичным геймплеем, кучей мощного снаряжения и оружия с кучей дополнительных настраиваемых параметров, а также отрядом буйных повстанцев с различными навыками и способностями. которые вы можете точно настроить в соответствии со своим стилем игры.