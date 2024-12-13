Отечественная стратегия Relictor вышла в Steam в рамках раннего доступа

В Steam стала доступна для приобретения хардкорная игра «Relictor» жанра Action RTS, в которой вам предстоит управлять мобильной базой, строить юниты, прокачивать искусственный интеллект, воевать с живностью и продвинутыми противниками - представляющими собой не всегда враждебные фракции.
Каждый юнит создаётся с определённой целью:
- Исследовательские будут искать и изучать реликвии и аномалии.
- Разведчики будут искать ресурсы и сигнализировать о приближении врагов.
- Харвестеры добывают ресурсы и снабжают базу.
- Боевые юниты могут выполнять различные роли: от танков до снайперов и отвлекающих манёвров.
В базе есть научное оборудование, позволяющее анализировать найденные технологии для практического применения. Таким образом, создаются новые чертежи, улучшения и модификации для базы и юнитов.
Вы можете брать под свой личный контроль любой построенный юнит и совершать действия или производить атаку от первого лица.
Противники — это прокачанный искусственный интеллект, использующий те же инструменты, что и игрок. Кроме того, на планете обитает очевидно недружественная флора и фауна, представляющая не меньшую опасность.
я посмотрел разрозненный трейлер и выглядит это как сделанное на коленке, при чем простреленной , фиг пойми что , прям очень бюджетно из готовых ассетов , и при этом будто из 2008 года
На протяжении полугода я наблюдаю за развитием данной игры. Несмотря на её высокую сложность и определённые недоработки, учитывая, что проект разрабатывается одним человеком, результат впечатляет. С каждым обновлением заметны улучшения, а потенциал игры значительно возрастёт с реализацией обещанного мультиплеера.
Заминусовали другие одинокие разработчики
Конкуренция, что тут поделать...