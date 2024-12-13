Отечественная стратегия Relictor вышла в Steam в рамках раннего доступа

В Steam стала доступна для приобретения хардкорная игра «Relictor» жанра Action RTS, в которой вам предстоит управлять мобильной базой, строить юниты, прокачивать искусственный интеллект, воевать с живностью и продвинутыми противниками - представляющими собой не всегда враждебные фракции.

Каждый юнит создаётся с определённой целью:

Исследовательские будут искать и изучать реликвии и аномалии.

Разведчики будут искать ресурсы и сигнализировать о приближении врагов.

Харвестеры добывают ресурсы и снабжают базу.

Боевые юниты могут выполнять различные роли: от танков до снайперов и отвлекающих манёвров.

В базе есть научное оборудование, позволяющее анализировать найденные технологии для практического применения. Таким образом, создаются новые чертежи, улучшения и модификации для базы и юнитов.

Вы можете брать под свой личный контроль любой построенный юнит и совершать действия или производить атаку от первого лица.

Противники — это прокачанный искусственный интеллект, использующий те же инструменты, что и игрок. Кроме того, на планете обитает очевидно недружественная флора и фауна, представляющая не меньшую опасность.