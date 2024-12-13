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об игре
Relictor 26.07.2024
Экшен, Стратегия, Инди, Научная фантастика
6.5 10 оценок

Отечественная стратегия Relictor вышла в Steam в рамках раннего доступа

FataII
Новости

В Steam стала доступна для приобретения хардкорная игра «Relictor» жанра Action RTS, в которой вам предстоит управлять мобильной базой, строить юниты, прокачивать искусственный интеллект, воевать с живностью и продвинутыми противниками - представляющими собой не всегда враждебные фракции.

Каждый юнит создаётся с определённой целью:

  • Исследовательские будут искать и изучать реликвии и аномалии.
  • Разведчики будут искать ресурсы и сигнализировать о приближении врагов.
  • Харвестеры добывают ресурсы и снабжают базу.
  • Боевые юниты могут выполнять различные роли: от танков до снайперов и отвлекающих манёвров.

В базе есть научное оборудование, позволяющее анализировать найденные технологии для практического применения. Таким образом, создаются новые чертежи, улучшения и модификации для базы и юнитов.

Вы можете брать под свой личный контроль любой построенный юнит и совершать действия или производить атаку от первого лица.

Противники — это прокачанный искусственный интеллект, использующий те же инструменты, что и игрок. Кроме того, на планете обитает очевидно недружественная флора и фауна, представляющая не меньшую опасность.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
vertehwost

я посмотрел разрозненный трейлер и выглядит это как сделанное на коленке, при чем простреленной , фиг пойми что , прям очень бюджетно из готовых ассетов , и при этом будто из 2008 года

0
Абай Бакай

На протяжении полугода я наблюдаю за развитием данной игры. Несмотря на её высокую сложность и определённые недоработки, учитывая, что проект разрабатывается одним человеком, результат впечатляет. С каждым обновлением заметны улучшения, а потенциал игры значительно возрастёт с реализацией обещанного мультиплеера.

-2
H-DS

Заминусовали другие одинокие разработчики

4
EvanescentAdira H-DS

Конкуренция, что тут поделать...

0