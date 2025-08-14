Rematch получила бета-версию второго крупного обновление в Steam

Студия Sloclap раскрыла подробности второго крупного патча для Rematch, который стал доступен в бета-версии в Steam. Полная версия станет доступна 18 августа. Обновление вносит многочисленные исправления игрового процесса, улучшения сетевой работы, изменения в механике захватов и значительные улучшения в работе вратарей. Патч уже доступен в бета-версии в Steam.

Разработчик также подтвердил, что функция кроссплея запланирована на конец августа, с патчем №3. Точная дата будет объявлена позже.

Самые важные изменения в патче 2:

Игра:

Улучшенная система отборов и подкатов.

Исправлена ошибка, из-за которой не работал подкат при подготовке удара.

Изменения в анимации: добавлены, помимо прочего, движения рук вратарей при ловле мяча.

Уменьшена интенсивность камеры при перехвате мяча.

Вратари:

Исправлены ситуации, когда гол засчитывался, несмотря на сейв.

Исправлены ошибки анимации и добавлены новые процедурные эффекты.

Стабильность и сетевое взаимодействие:

Лучшая синхронизация и обработка разрывов соединения.

Исправлены сбои после повторов и в режиме свободной игры.

Интерфейс и настройка:

Возможность сброса настроек для каждой вкладки.

Улучшено меню магазина, отображение предметов и профиль игрока.

Графика и звук:

Оптимизация производительности графического процессора.

Улучшено освещение в сценах празднования и меню.

Исправлены звуковые ошибки в интерфейсе и анимации запуска.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.