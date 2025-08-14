Rematch получила бета-версию второго крупного обновление в Steam

Студия Sloclap раскрыла подробности второго крупного патча для Rematch, который стал доступен в бета-версии в Steam. Полная версия станет доступна 18 августа. Обновление вносит многочисленные исправления игрового процесса, улучшения сетевой работы, изменения в механике захватов и значительные улучшения в работе вратарей. Патч уже доступен в бета-версии в Steam.
Разработчик также подтвердил, что функция кроссплея запланирована на конец августа, с патчем №3. Точная дата будет объявлена позже.
Самые важные изменения в патче 2:
Игра:
- Улучшенная система отборов и подкатов.
- Исправлена ошибка, из-за которой не работал подкат при подготовке удара.
- Изменения в анимации: добавлены, помимо прочего, движения рук вратарей при ловле мяча.
- Уменьшена интенсивность камеры при перехвате мяча.
Вратари:
- Исправлены ситуации, когда гол засчитывался, несмотря на сейв.
- Исправлены ошибки анимации и добавлены новые процедурные эффекты.
Стабильность и сетевое взаимодействие:
- Лучшая синхронизация и обработка разрывов соединения.
- Исправлены сбои после повторов и в режиме свободной игры.
Интерфейс и настройка:
- Возможность сброса настроек для каждой вкладки.
- Улучшено меню магазина, отображение предметов и профиль игрока.
Графика и звук:
- Оптимизация производительности графического процессора.
- Улучшено освещение в сценах празднования и меню.
- Исправлены звуковые ошибки в интерфейсе и анимации запуска.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.