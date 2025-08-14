ЧАТ ИГРЫ
Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
6.1 62 оценки

Rematch получила бета-версию второго крупного обновление в Steam

monk70 monk70

Студия Sloclap раскрыла подробности второго крупного патча для Rematch, который стал доступен в бета-версии в Steam. Полная версия станет доступна 18 августа. Обновление вносит многочисленные исправления игрового процесса, улучшения сетевой работы, изменения в механике захватов и значительные улучшения в работе вратарей. Патч уже доступен в бета-версии в Steam.

Разработчик также подтвердил, что функция кроссплея запланирована на конец августа, с патчем №3. Точная дата будет объявлена позже.

Самые важные изменения в патче 2:

Игра:

  • Улучшенная система отборов и подкатов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой не работал подкат при подготовке удара.
  • Изменения в анимации: добавлены, помимо прочего, движения рук вратарей при ловле мяча.
  • Уменьшена интенсивность камеры при перехвате мяча.

Вратари:

  • Исправлены ситуации, когда гол засчитывался, несмотря на сейв.
  • Исправлены ошибки анимации и добавлены новые процедурные эффекты.

Стабильность и сетевое взаимодействие:

  • Лучшая синхронизация и обработка разрывов соединения.
  • Исправлены сбои после повторов и в режиме свободной игры.

Интерфейс и настройка:

  • Возможность сброса настроек для каждой вкладки.
  • Улучшено меню магазина, отображение предметов и профиль игрока.

Графика и звук:

  • Оптимизация производительности графического процессора.
  • Улучшено освещение в сценах празднования и меню.
  • Исправлены звуковые ошибки в интерфейсе и анимации запуска.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

