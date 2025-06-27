Sloclap сообщила о 3 миллионах игроков Rematch

Rematch, новая многопользовательская футбольная игра Sloclap, достигла 3 миллионов уникальных игроков и 1 миллиона проданных копий через неделю после ее официального запуска 19 июня. Игра получила сильный старт, с 1 миллионом игроков уже за первые 24 часа, что подстегнуло ее появление на Xbox Game Pass в день запуска.

Игра знаменует собой смену направления для Sloclap, известного по Sifu, и предоставляет аркадный футбол, ориентированный на онлайн-соревнования. Несмотря на высоко оценённый игровой процесс, Rematch подверглась критике за технические и структурные проблемы, такие как плохо работающие меню, медленный прогресс и ошибки в статистике во время матчей. Игроки также указали на повторяющиеся ошибки, но многие остаются вовлечёнными, делая ставку на грядущие обновления. Тем не менее, надёжный и увлекательный игровой процесс сохранил большую часть активной базы.