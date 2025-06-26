Sloclap выбрала новый путь: Rematch начали разрабатывать ещё до выхода Sifu

Студия Sloclap, известная по успешному экшену Sifu, удивила фанатов, когда анонсировала аркадный футбольный экшен Rematch. Многие ожидали, что команда займётся сиквелом своего хита или как минимум новым проектом в жанре битемап, особенно после того как Sifu разошлась тиражом более 4 миллионов копий.

Однако, как рассказал креативный директор студии Пьер Тарно в интервью журналу EDGE, решение о создании Rematch было принято ещё до релиза Sifu, а первые прототипы новой игры появились за год до выхода экшена.

По словам Тарно, как небольшая независимая команда, Sloclap не могла позволить себе работать над двумя крупными проектами одновременно, поэтому разработка Rematch была на время отложена. При этом студия целенаправленно избегала идеи прямого продолжения Sifu, стремясь предложить игрокам новый и нестандартный опыт.

Тарно подчеркнул, что Rematch по духу сильно отличается от таких гигантов жанра, как EA Sports FC и Rocket League, ведь они уже заняли свои ниши и делают это отлично.

Ставка на оригинальность оказалась удачной: менее чем за неделю после релиза Rematch собрала три миллиона игроков, подтвердив, что решение идти новым путём себя оправдало.