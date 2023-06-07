Атмосферный сюжетный трейлер Remnant 2 ©

Издательство Gearbox Publishing выпустило официальный сюжетный трейлер Remnant. Как следует из названия, этот ролик рассказывает о событиях, произошедших в первой игре, и показывает сюжетные моменты сиквела на фоне разнообразных геймплейных кадров.

Remnant 2 погружает игроков в разрушенный мир, требуя от них сочетания методичного и яростного боя на расстоянии и в ближнем бою с коварными врагами и смертельными битвами с боссами.

Каждый раз, когда игроки начинают новое прохождение Remnant 2, они попадают в новый мир, созданный из большого количества локаций, врагов, NPC, боссов и оружия. Эти динамически создаваемые уровни будут предлагать уникальный опыт.

Обновленная система архетипов также даст игрокам больше гибкости в выборе стиля игры. Кроме того, она позволит группам лучше синхронизировать уникальные пассивные способности и силы в совместной игре. Игроки также смогут открывать несколько архетипов, повышать их уровень и экипировать их вместе для большего разнообразия игровых стилей.

Игра выйдет летом 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и PC.