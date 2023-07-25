Энтузиасты из Digital Foundry провели технический анализ консольных версий Remnant 2 ©

Консольная версия Remnant 2 попала под увеличительное стекло Digital Foundry, которая только что опубликовала видеоанализ и сравнение PlayStation и Xbox игры от Gunfire Games, раскрыв различные технические подробности.

Игра, созданная на движке Unreal Engine 5, демонстрирует довольно передовые технические решения, хотя некоторые показатели разрешения и частоты кадров не слишком убедительны практически на всех платформах.

В Unreal Engine 5 в основном используется технология Nanite, что приводит к отсутствию "подгрузки отдаленных объектов" по уровню детализации, а трассировка лучей и Lumen здесь не представлены. Для отражений используется карта теней Unreal Engine и SSR, а также эффекты окклюзии; в целом качество графики приято удивляет.

И в PS5, и в Xbox Series X предусмотрено 3 графических режима. В целом PS5, похоже, имеет некоторые проблемы с графическими артефактами, которые не проявляются на других платформах.

Разрешение и частота кадров практически одинаковы на PS5 и Xbox Series X во всех трех режимах:

Качество: 30 кадров в секунду и 1296p

Сбалансированный: 60 кадров в секунду (как целевой) и 792p

Производительность: 60 fps и 720p

Все режимы повышают разрешение до 1440p за счет временной суперсэмплинга Unreal Engine, что и получается на выходе игры, но, как уже отмечалось, начиная с более низких разрешений.

В режиме "Качества" выше плотность растительности, лучше тени и SSR, а сбалансированный и

режим "Производительности" выглядят очень похожими, хотя в последнем случае заметны проблемы. На PS5 и Xbox Series X в сбалансированном режиме наблюдаются падения до 40 и 30 кадров в секунду, а в режиме производительности отсутствует V-Sync и наблюдаются разрывы на весь экран.

Версия Xbox Series X - единственная, которая в режиме консоли на 120 Гц способна превысить 60 fps, тогда как на PS5 режим 120 Гц так и застрял на 60 fps. VRR в любом случае, похоже, не работает должным образом в этом режиме.

В Xbox Series S есть только режим с разрешением 900p и частотой кадров 30 fps. Напомним, что Remnant 2 доступна с сегодняшнего дня, 25 июля 2023 года.