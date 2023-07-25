Состоялся релиз мрачного шутера Remnant 2

Сегодня на рынке дебютировала Remnant 2, продолжение популярной в 2019 году Remnant: From the Ashes. Оригинальная игра удачно сочетала в себе лутер-шутер с элементами жанра soulslike. Игрокам очень понравился этот микс, поэтому интерес к сиквелу высок, что хорошо видно по отличным результатам предзаказов.
Игра дебютировала на ПК и на консолях PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X
Большинство критиков положительно встретили игру и отмечали отличную боевую систему, интересную механику развития и прекрасную атмосферу. Сильной стороной игры также называют случайность многих элементов, благодаря чему ее можно проходить много раз, не испытывая скуки.
Критикуется слабая сюжетная линия и то, что игра раскрывает свои возможности только в кооперативном режиме, а одиночная игра не приносит такого удовольствия. В целом, по отзывам, сиквел получился лучше оригинала, так что если вам понравилась первая часть, то должно понравиться и продолжение. Так же отдельно была отмечена посредственная производительность, но разработчики пообещали подправить оптимизацию будущими патчами.
Покупал ультимейт издание, прошел за 3 дня, во многом лучше первой части, в игре много секретов, за которыми скрываются новые оружия, аксы и новые классы, боссы раскрываются в молной мере на более высоких сложностях, финальный босс вообще разьеп, интересней босса даже в дарк соусах не видел, рекомендую к покупке
А на чем вы ее проходили? Просто для обычных пк она же вообще не играбельная.
С апскейлом вероятнее всего, т.к. в нативном разрешении игра просто неиграбельна даже на хороших видульках
Зачем покупать если уже 3 дня на торрентах валяется?
лишние деньги, на пиве сэкономил
Затем, что у людей есть деньги и они поддерживают ими разработчиков, которые помимо годной игры заморочились еще и с полной локализацией, в то время как бичи только ищут повод, чтобы сэкономить свои копейки.
3к за это? Пфф
я уже прошёл,насчёт концовки промолчу и сами увидите
Состоялся релиз шутера с мрачной оптимизацией)
Неплохая оптимизация, играю на GTX 1060 3GB, но увы бывает фризы, но в разумных низких настройках вполне можно пройти.