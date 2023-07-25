Состоялся релиз мрачного шутера Remnant 2

Продолжение Remnant: From the Ashes.

Игрокам снова предстоит отправиться исследовать жуткие миры и сражаться с невиданными существами и опасными боссами. Во время этих путешествий игроки столкнутся со сложнейшими испытаниями, поэтому придётся тщательно выбирать оружие и снаряжение. Среди оружия и снаряжения также можно найти множество новинок.

Во время прохождения можно встретить динамически генерируемые подземелья и зоны, поэтому при повторном посещении уже знакомых мест можно найти что-то новое.

Играть в игру можно как в одиночку, так и с друзьями.