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Remnant 2 25.07.2023
7.2 149 оценок

Состоялся релиз мрачного шутера Remnant 2

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butcher69
Новости

Сегодня на рынке дебютировала Remnant 2, продолжение популярной в 2019 году Remnant: From the Ashes. Оригинальная игра удачно сочетала в себе лутер-шутер с элементами жанра soulslike. Игрокам очень понравился этот микс, поэтому интерес к сиквелу высок, что хорошо видно по отличным результатам предзаказов.

Игра дебютировала на ПК и на консолях PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X

Большинство критиков положительно встретили игру и отмечали отличную боевую систему, интересную механику развития и прекрасную атмосферу. Сильной стороной игры также называют случайность многих элементов, благодаря чему ее можно проходить много раз, не испытывая скуки.

Критикуется слабая сюжетная линия и то, что игра раскрывает свои возможности только в кооперативном режиме, а одиночная игра не приносит такого удовольствия. В целом, по отзывам, сиквел получился лучше оригинала, так что если вам понравилась первая часть, то должно понравиться и продолжение. Так же отдельно была отмечена посредственная производительность, но разработчики пообещали подправить оптимизацию будущими патчами.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Naumoff25

Покупал ультимейт издание, прошел за 3 дня, во многом лучше первой части, в игре много секретов, за которыми скрываются новые оружия, аксы и новые классы, боссы раскрываются в молной мере на более высоких сложностях, финальный босс вообще разьеп, интересней босса даже в дарк соусах не видел, рекомендую к покупке

3
111ывывывыафы

А на чем вы ее проходили? Просто для обычных пк она же вообще не играбельная.

-3
FURRRAX 111ывывывыафы

С апскейлом вероятнее всего, т.к. в нативном разрешении игра просто неиграбельна даже на хороших видульках

0
Dakini

Зачем покупать если уже 3 дня на торрентах валяется?

1
Kot9lra street Dakini

лишние деньги, на пиве сэкономил

0
GraF68ru Dakini

Затем, что у людей есть деньги и они поддерживают ими разработчиков, которые помимо годной игры заморочились еще и с полной локализацией, в то время как бичи только ищут повод, чтобы сэкономить свои копейки.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

3к за это? Пфф

1
Alkobarin

я уже прошёл,насчёт концовки промолчу и сами увидите

0
Kot9lra street

Состоялся релиз шутера с мрачной оптимизацией)

0
Real Slim Shady

Неплохая оптимизация, играю на GTX 1060 3GB, но увы бывает фризы, но в разумных низких настройках вполне можно пройти.

-3