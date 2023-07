IGN показала первые 16 минут геймплея мрачного шутера Remnant 2 ©

IGN опубликовал геймплейный ролик, демонстрирующий первые 16 минут сюжетной кампании Remnant 2 - новой главы серии шутеров в стиле soulslike, разработанной Gunfire Games, которая выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S с 25 июля.

Remnant 2 был встречен международной прессой с очень хорошими оценками и получил красноречивую оценку 9/10 от IGN, которым, судя по всему, очень понравилось это продолжение.

Приведенный выше ролик красноречиво демонстрирует некоторые достоинства Remnant 2, которая поначалу почти напоминает The Last of Us, но затем вводит в игру механики характерные для серии, и знакомит с чудовищными врагами, с которыми нам предстоит столкнуться в ходе кампании.