Remnant 2
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Свежий трейлер Remnant 2 посвятили одному из персонажей

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butcher69
Новости

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер к игре Remnant II, в котором представлен архетип класса поддержки Handler, который отлично подойдет для одиночного прохождения благодаря очаровательному напарнику.

"Handler и его верный спутник работают вместе, чтобы справиться с самыми сложными врагами", - говорится в описании трейлера. "Отправляться в апокалипсис в одиночку может быть страшно, поэтому взять с собой друга - всегда хорошая идея".

Remnant II выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store в 2023 году.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
alex_jay

https://www.playground.ru/remnant_2/news/svezhij_gejmplejnyj_trejler_remnant_2_posvyaschen_novomu_klassu_i_ego_vernomu_psu-1612513

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