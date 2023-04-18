Свежий трейлер Remnant 2 посвятили одному из персонажей ©

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер к игре Remnant II, в котором представлен архетип класса поддержки Handler, который отлично подойдет для одиночного прохождения благодаря очаровательному напарнику.

"Handler и его верный спутник работают вместе, чтобы справиться с самыми сложными врагами", - говорится в описании трейлера. "Отправляться в апокалипсис в одиночку может быть страшно, поэтому взять с собой друга - всегда хорошая идея".

Remnant II выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store в 2023 году.