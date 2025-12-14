Хотите победить на The Game Awards? Зовите Дженнифер Инглиш

Церемония The Game Awards 2025 завершилась триумфом Clair Obscur: Expedition 33. Выиграв 9 из 11 номинаций, эта JRPG установила новый рекорд мероприятия по количеству побед.

Среди прочих наград, Дженнифер Инглиш получила премию за лучшую актёрскую игру в Clair Obscur: Expedition 33 благодаря своему невероятному исполнению роли Маэль. Фактически, актриса озвучивания уже трижды появлялась в играх, удостоенных звания «Игра года».

Последние четыре игры, получившие звание «Игра года» на The Game Awards, следующие: Elden Ring, Baldur’s Gate 3, Astro Bot и Clair Obscur: Expedition 33. Интересно, что Дженнифер Инглиш принимала участие в создании трёх из этих игр. После недавне победы её игра в роли Маэль не нуждается в представлении, но она также продемонстрировала свой впечатляющий талант в Baldur’s Gate 3 и Elden Ring.

В Baldur’s Gate 3 Дженнифер Инглиш озвучила полуэльфийку-жрицу Шэдоухарт, используя как озвучку, так и захват движений. Эта роль также вошла в число двадцати лауреатов премии BAFTA 2024 UK Breakthrough Talents в знак признания её работы.

Что касается Elden Ring, Дженнифер Инглиш озвучила альбинорку Латенну, важного второстепенного персонажа, встречающегося в начале игры. Таким образом, за исключением Astro Bot, актриса внесла свой вклад во все последние игры, получившие звание «Игра года» с 2022 года.

Дженнифер Инглиш также принимала участие в создании таких игр, как Divinity: Original Sin 2 и Wuthering Waves. Излишне говорить, что актриса озвучивания уже успела завоевать себе довольно громкое имя в индустрии, и это только начало.