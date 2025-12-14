Metacritic назвал 10 худших видеоигр 2025 года по среднему рейтингу

2025 год ещё не закончился, но издатели, как правило, не выпускают новые видеоигры в последние недели декабря, поэтому можно смело подводить итоги уходящего года. Например, можем узнать, какие игры были худшими в 2025 году, по крайней мере, на основе их средних оценок Metacritic.

Агрегационная платформа составила удобный список из 10 худших видеоигр за последние двенадцать месяцев.

10 худших игр по версии Metacritic, средний балл указан в скобках:

MindsEye (28) Fire Emblem Shadows (37) Blood of Mehran (38) Spy Drops (39) Gore Doctor (40) Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (43) Ambulance Life: A Paramedic Simulator (44) QUByte Classics: Glover (44) Scar-Lead Salvation (44) Fast & Furious: Arcade Edition (45)

Пожалуй, первое место MindsEye никого не удивило, учитывая, что игра была довольно сумбурной на старте, а то немногое, что было хорошего, критики не сочли занимательным. Интересно отметить, что Fire Emblem Shadows от Nintendo занимает второе место, но, будучи мобильной игрой, это не является существенным «пятном» в послужном списке компании в глазах многих фанатов.