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RENNSPORT TBA
6 14 оценок

Знаминитая трасса Daytona добавлена в игру RENNSPORT

Pavel Rally
Новости

Бета-версия гоночной игры RENNSPORT пополнилась легендарной трассой - Daytona International Speedway. Приготовьтесь испытать острые ощущения от заездов во всемирно известном центре гонок! Международная трасса Daytona теперь доступна в RENNSPORT, и это просто восторг! Эта легендарная трасса известна своими скоростными поворотами с виражами, которые могут довести вашу машину до предела, а благодаря реалистичной физике управления RENNSPORT вы почувствуете каждую неровность в повороте, скорее прокатитесь по этой культовой трассе!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
B e s i k

Нет прорыва в графике автосимов она +- такая же как в Проджект Кар 2.Смотришь на это и создаётся ощущение что вот снова и снова выкатили Проджект Кар 2.

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Pavel Rally

Тоже самое можно сказать про Gran Turismo 7 и Forza Motorsport (2023), графика уперлась в предел своего развития...

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