Знаминитая трасса Daytona добавлена в игру RENNSPORT

Бета-версия гоночной игры RENNSPORT пополнилась легендарной трассой - Daytona International Speedway. Приготовьтесь испытать острые ощущения от заездов во всемирно известном центре гонок! Международная трасса Daytona теперь доступна в RENNSPORT, и это просто восторг! Эта легендарная трасса известна своими скоростными поворотами с виражами, которые могут довести вашу машину до предела, а благодаря реалистичной физике управления RENNSPORT вы почувствуете каждую неровность в повороте, скорее прокатитесь по этой культовой трассе!