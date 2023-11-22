Знаминитая трасса Daytona добавлена в игру RENNSPORT

Бета-версия гоночной игры RENNSPORT пополнилась легендарной трассой - Daytona International Speedway. Приготовьтесь испытать острые ощущения от заездов во всемирно известном центре гонок! Международная трасса Daytona теперь доступна в RENNSPORT, и это просто восторг! Эта легендарная трасса известна своими скоростными поворотами с виражами, которые могут довести вашу машину до предела, а благодаря реалистичной физике управления RENNSPORT вы почувствуете каждую неровность в повороте, скорее прокатитесь по этой культовой трассе!
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об игре
RENNSPORT TBA
6 14 оценок
TBA PC
Официальный сайт: https://www.rennsport.gg/
Разработчик: Competition Company
Издатель: Competition Company
6/10 Пользователи 14
Гоночный симулятор, в котором вы можете участвовать в разных режимах гонок и соревноваться с лучшими гонщиками со всего мира. Разработчики игры делали большой упор на реализм, графику и киберспорт.
Нет прорыва в графике автосимов она +- такая же как в Проджект Кар 2.Смотришь на это и создаётся ощущение что вот снова и снова выкатили Проджект Кар 2.
Тоже самое можно сказать про Gran Turismo 7 и Forza Motorsport (2023), графика уперлась в предел своего развития...