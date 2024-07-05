Несколько новых скриншотов киберпанкового экшена Replaced

REPLACED переносит игроков в альтернативную версию Америки 1980-х годов, пережившую ядерную катастрофу. В этом мрачном ретрофутуристическом мире высокие технологии соседствуют с упадком и разрухой, а человеческая жизнь стала разменной монетой в руках власть имущих. Коррупция, жадность и беззаконие стали нормой в погоне за выживанием любой ценой.

Главный герой игры — R.E.A.C.H., искусственный интеллект, заточённый в человеческом теле. Это необычное существо пытается найти своё место в жестоком мире будущего, постепенно познавая себя и адаптируясь к реалиям постапокалиптического общества. По мере развития сюжета, R.E.A.C.H. начинает понимать, что за его созданием и нынешним положением стоят зловещие тайны, связанные с могущественными корпорациями и безжалостными криминальными группировками.

Действие игры разворачивается в Финиксе — некогда процветающем городе, превратившемся после катастрофы в мрачные трущобы, где человеческие органы стали ходовым товаром, а жизнь не стоит и гроша. Чтобы выжить и докопаться до истины, R.E.A.C.H. придется научиться взаимодействовать с местными жителями, избегать опасностей и участвовать в жестоких схватках, постепенно развивая свои способности и обрастая союзниками.

В основе игрового процесса REPLACED лежит классическая формула 2.5D платформера с элементами экшена и исследования. Игроку предстоит управлять R.E.A.C.H., перемещаясь по многоуровневым локациям, преодолевая препятствия и вступая в схватки с многочисленными противниками.