Несколько новых скриншотов киберпанкового экшена Replaced

Replaced производит многообещающее впечатление напряженного, антиутопического, сайд-скроллингового приключения. Действие игры происходит в ретро-футуристическом мире, в нищем Финикс-Сити, где главный герой R.E.A.C.H. сражается с коррумпированными негодяями, находя свое место в качестве искусственного интеллекта, застрявшего в человеческом теле. Sad Cat Studios, работающая над Replaced, называет ее «кинематографическим экшен-платформером», слоган, который соответствует ее оживленной обстановке, драматическому повествованию и плавным боям.
Replaced сразу же задает тон своему миру. R.E.A.C.H., искусственный интеллект, который в конечном итоге становится главным героем, сливается со своим партнером в результате несчастного случая, который заставляет его бежать из лаборатории.
Радует что хоть он выйдет, раз уж The Last Night умерла