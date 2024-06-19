Cтратегия на пиратскую тематику Republic Of Pirates вышла на ПК

Стратегическая игра, действие которой разворачивается в самом сердце Карибского бассейна во времена Золотого века пиратства. Игрок выступает в роли лидера пиратской конфедерации, некогда процветавшей, но распавшейся из-за внутренних конфликтов и предательства. Задача протагониста — восстановить наследие своего отца и отомстить тем, кто его предал.

Геймплей «Республики Пиратов» сочетает в себе элементы экономического симулятора, стратегии в реальном времени и дипломатии. Игроку предстоит развивать свою базу, превращая её в полноценное поселение с различными производственными зданиями. Более 100 уникальных строений позволяют создавать ресурсы и инфраструктуру, необходимые для роста республики. Продавая ценные товары на чёрном рынке, можно приумножать богатство жителей-пиратов и открывать новые уровни промышленности с усложняющимися производственными цепочками.

Морские сражения в реальном времени — ещё один ключевой аспект игры. Под управлением игрока оказывается флот из кораблей 8 различных классов, включая маневренные бригантины и грозные военные суда. Исследуя архипелаг, можно завоёвывать новые территории, сражаясь с торговыми судами, пиратами-мародерами и могучими линкорами. Нанимая опытных капитанов и развивая их навыки, игрок получает доступ к новым специализациям и боевым тактикам.

Дипломатия также играет важную роль в «Республике Пиратов». Игроку необходимо выстраивать отношения с местными пиратскими кланами и влиятельными торговыми компаниями, заключая союзы и разжигая вражду. Выполнение заданий, торговые сделки и другие действия влияют на отношение различных фракций к протагонисту.