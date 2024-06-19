Cтратегия на пиратскую тематику Republic Of Pirates вышла на ПК

Отправьтесь в самое сердце Карибского моря в Золотой век пиратства в Republic of Pirates — пиратском городском симуляторе с управлением флотом и морскими боями в реальном времени, который уже доступен в Steam и Epic Games Store.
Создайте базу на отдаленном острове и заложите основы экономики, основанной на ресурсах, чтобы увеличить свое богатство и развить навыки своего населения. Используйте добытые вами ресурсы для создания мощного флота и управляйте своими кораблями в реальном времени, чтобы исследовать и завоевывать близлежащие острова. Но будьте осторожны, ваши действия не останутся незамеченными. Сталкивайтесь с различными соперничающими фракциями и управляйте сложными дипломатическими отношениями, стремясь взять под свое командование весь архипелаг и возродить славную Республику Пиратов.