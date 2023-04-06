Слух: в производство запущена экранизация Resident Evil Zero про Ребекку Чемберс

Культовая игровая франшиза Resident Evil не оставляет попытки завоевать новую аудиторию и удовлетворить давнюю мечту всех фанатов - выпустить достойную экранизацию. Последние попытки экранизации хоррора полностью провалились, как в кино, так и в формате сериала, однако кинопродюсеры не собираются сдаваться. Как сообщает портал Geek Vibes Nation, ссылаясь на собственные источники, в разработке находится еще один фильм по мотивам Resident Evil, которые попытается адаптировать самое начало знаменитой серии Capcom.
Как сообщается, фильм создается под названием Resident Evil: The Umbrella Chronicles. И хотя Capcom в 2007 года выпускала игру с таким же названием, новая картина будет связана с началом франшизы. Согласно инсайдерской информации, новая экранизация будет посвящена Resident Evil Zero. Как и в оригинальной игре, сюжет фильма будет вращаться вокруг главной героини фельдшеру подразделения S.T.A.R.S. Ребекки Чемберс, компанию которой позднее составит морской пехотинец США Билли Коэн. Деталей об истории в ленте пока нет, но ожидается, что она будет повторять события из Resident Evil Zero.
Новая попытка экранизация Resident Evil находится на очень ранней стадии производства. Для фильма еще даже не выбрали постановщика. Известно только, что продюсером картины станет Пол У. С. Андерсон, который был режиссером серии фильмов "Обитель зла".
Напомним, Capcom уже летом этого года представит собственный анимационный фильм по мотивам Resident Evil, где будут задействованы все основные персонажи франшизы.
Да,пока игры стреляют успешными продажами,нужно пытаться на этом заработать выпуская гамнофильмы,попутно твиттерным обезьянам подлизнуть.
Не везёт серии с экранизациями.
Первые Три Андерсона были отличными первая так вообще уже культовая. А дичь что недавно выходила это абзац конечно. Плюс сериал из разряда как плюнуть фанатам в душу.
уже шутили что она будет черной?
Пару часов назад только Zero перепрошел, а тут новость про нее. Посмотрим, но чего-то хорошего думаю ждать не стоит.
Ребекка прелесть
Лучше бы код веронику ремейк запили.
ща сценаристы и актёры кино пойдут и будут клепать римейк игры
Похоже кроме Пола, никто(нормально) не снимет фильм по резику
Да когда они уже дадут франшизу нормальным сценаристам и режиссёру. Проваливается у них что-то там "внезапно". Фильмы с Йовович в итоге так и не переплюнут, хотя у фанатов и от них горело часто.
Нормальные сценаристы и режиссеры не хотят работать над фильмами по трешовым играм.
Слабый вброс, старайся лучше
Чтобы переплюнуть фильмы с Йовович и её муженька,много усилий делать не надо,но кто-то умудряется делать ещё больший калыч.
Фильмы с Йовович это нечто среднее между индийскими фильмами и российским кинематографом. Не верю что это мог снять Пол Андерсон да ещё и на такие деньги.
В итоге там все персонажи похожи на себя,один Альберт Вескер чего стоит с идельным попаданием в роль.
Сделали бы игру Revelations 3 лучше, и её там главной героиней, она бы как раз вписалась бы как главная героиня для очередного спин-оффа))
а зачем именно ревелейшн 3? можно абсолютно новое название
revelations не спиноффы, а основные игры серии, как и Код Вероника
Главное чтобы при подборе актеров опять негров с цыганами не насували в гэгэ
я бы и ещё в одну игру с ней поиграл, а то её мало было
вангую, Ребекка будет негритянкой...