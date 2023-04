Слух: в производство запущена экранизация Resident Evil Zero про Ребекку Чемберс ©

Культовая игровая франшиза Resident Evil не оставляет попытки завоевать новую аудиторию и удовлетворить давнюю мечту всех фанатов - выпустить достойную экранизацию. Последние попытки экранизации хоррора полностью провалились, как в кино, так и в формате сериала, однако кинопродюсеры не собираются сдаваться. Как сообщает портал Geek Vibes Nation, ссылаясь на собственные источники, в разработке находится еще один фильм по мотивам Resident Evil, которые попытается адаптировать самое начало знаменитой серии Capcom.

Как сообщается, фильм создается под названием Resident Evil: The Umbrella Chronicles. И хотя Capcom в 2007 года выпускала игру с таким же названием, новая картина будет связана с началом франшизы. Согласно инсайдерской информации, новая экранизация будет посвящена Resident Evil Zero. Как и в оригинальной игре, сюжет фильма будет вращаться вокруг главной героини фельдшеру подразделения S.T.A.R.S. Ребекки Чемберс, компанию которой позднее составит морской пехотинец США Билли Коэн. Деталей об истории в ленте пока нет, но ожидается, что она будет повторять события из Resident Evil Zero.

Новая попытка экранизация Resident Evil находится на очень ранней стадии производства. Для фильма еще даже не выбрали постановщика. Известно только, что продюсером картины станет Пол У. С. Андерсон, который был режиссером серии фильмов "Обитель зла".

Напомним, Capcom уже летом этого года представит собственный анимационный фильм по мотивам Resident Evil, где будут задействованы все основные персонажи франшизы.