Resident Evil 2 получил аркадную версию

Культовый ремейк Resident Evil 2 2019 года получил неожиданную реинкарнацию — теперь в формате аркадного тира. Новая игра под названием Resident Evil 2: Dead Shot уже доступна для тестирования в развлекательном центре Namco Funscape в Великобритании.

Созданная в партнёрстве Capcom и Bandai Namco, аркадная версия предлагает переосмысленный формат геймплея — на этот раз в жанре lightgun-шутера. Игроки получают в руки имитаторы оружия и сражаются с зомби в интерактивных сценах прямо на экране автомата. Интересно, что игра поделена на эпизоды: всего их пять, и два из них — пролог и глава “Hunted” — уже доступны в демо-версии.

По сюжету Dead Shot следует за классическими персонажами — Леоном Кеннеди и Клэр Редфилд. Игроков втягивает в экран “рука зомби”, и начинается бой с ордами мутировавших полицейских и псов. Как отмечает IGN, визуально игра ничем не уступает ремейку 2019 года, а атмосфера осталась столь же напряжённой.

Пока что Resident Evil 2: Dead Shot проходит стадию тестирования, и официальной информации о релизе на других площадках нет. Остаётся только ждать — и надеяться, что аркадная версия доберётся до других регионов.