Вышла новая версия отменённой Resident Evil 2

Энтузиасты восстановили и доработали самую первую, так и не вышедшую версию Resident Evil 2, которая известна в сообществе как Resident Evil 1.5. Теперь любой желающий может попробовать и оценить, какой могла быть культовая игра.

Изначальная версия Resident Evil 2 выглядела совсем иначе. Вместо Клэр Редфилд главной героиней должна была стать Элза Уокер, а Леон Кеннеди был не новичком, а уже опытным полицейским в Raccoon City.

Декорации тоже разительно отличались. Полицейский участок был более реалистичным, с офисами, коридорами и металлическими жалюзи, а не готическим особняком, каким он стал в финальной версии. В игре также были другие персонажи, включая учёного корпорации Umbrella Линду и гражданского по имени Джон.

Capcom отказалась от этой версии, но со временем её исходный код и материалы утекли в сеть. Демоверсии Resident Evil 1.5 появлялись в архивах бывших сотрудников компании, а фанаты на основе интервью и старых документов воссоздавали утраченные элементы. Теперь, благодаря моддеру MartinBiohazard, появился самый полный и стабильный вариант этой версии игры.

Обновлённая сборка исправляет ошибки, добавляет новый игровой сегмент за Марвина Брана, а также изменяет урон зомби, делая геймплей более сбалансированным. Хотя игра всё ещё далека от завершённого состояния, теперь можно воочию увидеть, каким мог бы стать Resident Evil 2, если бы Хидеки Камия и Capcom не решили переделать проект с нуля.

А пока фанаты наслаждаются этим забытым фрагментом истории серии, в сети появились слухи о возможном переиздании Resident Evil 6 для PlayStation 5 и консолей Xbox Series.