Компания Capcom поздравила игроков с наступлением Нового года и поделилась актуальными данными касательно продаж ремейка Resident Evil 4.
Японский издатель сообщил, что продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 9 миллионов копий на момент 19 декабря прошлого года. В прошлый раз Capcom делилась данными о продажах в середине октября: на тот момент было продано 8 миллионов копий.
Таким образом, всего за несколько месяцев осенних распродаж компания продала миллион копий игры.
Хорошая, качественная игра = хорошие продажи
ну игра хороша это факт, геймплей экшоновый с харизматичным леоном и сочной эшли
Быстрее бы уже следующую часть показали
Норм игра
Ремейк шикарный. Заслуженно
Еще одно доказательство что денуво не ухудшает продажи
Если игра хорошая её купят хоть со 100 денуво
Если игра плохая её не купят хоть со 100 денуво
Я принципиально игры с денуво не покупаю, беру оффлайн аккаунт)