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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 14 693 оценки

Продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 9 миллионов копий

AceTheKing
Новости

Компания Capcom поздравила игроков с наступлением Нового года и поделилась актуальными данными касательно продаж ремейка Resident Evil 4.

Японский издатель сообщил, что продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 9 миллионов копий на момент 19 декабря прошлого года. В прошлый раз Capcom делилась данными о продажах в середине октября: на тот момент было продано 8 миллионов копий.

Таким образом, всего за несколько месяцев осенних распродаж компания продала миллион копий игры.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
VI_ndetta

Хорошая, качественная игра = хорошие продажи

6
Альбиберчери

ну игра хороша это факт, геймплей экшоновый с харизматичным леоном и сочной эшли

3
HighForbes

Быстрее бы уже следующую часть показали

1
ZharenyjPelmen

Норм игра

0
Sanji312

Ремейк шикарный. Заслуженно

0
My life is a game

Еще одно доказательство что денуво не ухудшает продажи
Если игра хорошая её купят хоть со 100 денуво
Если игра плохая её не купят хоть со 100 денуво

-2
Dark1994

Я принципиально игры с денуво не покупаю, беру оффлайн аккаунт)

1