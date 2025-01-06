Компания Capcom поздравила игроков с наступлением Нового года и поделилась актуальными данными касательно продаж ремейка Resident Evil 4.

Японский издатель сообщил, что продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 9 миллионов копий на момент 19 декабря прошлого года. В прошлый раз Capcom делилась данными о продажах в середине октября: на тот момент было продано 8 миллионов копий.

Таким образом, всего за несколько месяцев осенних распродаж компания продала миллион копий игры.