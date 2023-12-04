Ремейк Resident Evil 4 может получить новое расширенное издание

Обновленная версия культового хоррора Resident Evil 4 от Capcom вышла на ПК и консолях еще в марте этого года. С тех пор проект получил несколько контентных обновлений, где появился новый режим для игры, а также было выпущено отдельное дополнение про Аду Вонг. Несмотря на активную поддержку игры в течение года, судя по всему, разработчики не собираются останавливаться с обновлениями. Уже скоро ремейк может получить свежее обновление, вместе с выходом нового издания игры.

На релиз нового расширенного издания Resident Evil 4 в 2023 году намекает популярный портал с оценками Metacritic. В базе данных сайта внимательные игроки обнаружили упоминание Resident Evil 4: Gold Edition для консолей PlayStation. Среди платформ для нового издания указаны только PS5 и PS4, однако оно может выйти и на ПК.

Как предполагается, новое издание ремейка Resident Evil 4 будет включать в себя оригинальную игру, а также дополнение Separate Ways. Если верить теориям некоторых аналитиков, к релизу этого издания Capcom также подготовит отдельное обновление, в которое войдут дополнительные костюмы для героев и некоторые улучшения для оригинальной игры.

Если верить информации с Metacritic, Resident Evil 4: Gold Edition поступит в продажу 9 февраля 2024 года.