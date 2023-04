Создатель оригинальной Resident Evil 4 вынес вердикт ремейку ©

Синдзи Миками является создателем и режиссером оригинальной Resident Evil, а также был режиссером Dino Crisis, The Evil Within и, конечно же, Resident Evil 4 2005 года. У Миками довольно сильная родословная хоррор-игр. И теперь он официально закончил играть в ремейк Resident Evil 4 и высказал свое мнение. Что мастер думает об ученике?



Миками начал играть в ремейк 5 апреля, примерно через две недели после релиза. Завершив игру на выживание 18 апреля, маэстро ужасов, в послужном списке которого также значатся Killer7, Viewtiful Joe и Hi-Fi Rush, вынес свой официальный вердикт по Resident Evil 4.

RE4 успешно пройдена. Мне очень понравилось.

И это все. Это не так много, но тот факт, что создатель Resident Evil и режиссер культовой оригинальной Resident Evil 4 любит ремейк, должен согреть сердца поклонников RE. Это определенно почетный знак и знак качества для ремейка.



Что касается того, над чем Миками работает сейчас, остается неясным. В феврале он официально покинул Tango Gameworks, созданную им студию, которая разработала The Evil Within, Ghostwire Tokyo и Hi-Fi Rush.



Хотя официального объявления о следующем проекте Миками сделано не было, студия Grasshopper Manufacture, с которой он ранее сотрудничал при создании Killer7 и Shadows of the Damned, сообщает, что анонс состоится 9 июня. Возможно, Миками примет в нем участие?