Создатель оригинальной Resident Evil 4 вынес вердикт ремейку

Синдзи Миками является создателем и режиссером оригинальной Resident Evil, а также был режиссером Dino Crisis, The Evil Within и, конечно же, Resident Evil 4 2005 года. У Миками довольно сильная родословная хоррор-игр. И теперь он официально закончил играть в ремейк Resident Evil 4 и высказал свое мнение. Что мастер думает об ученике?
Миками начал играть в ремейк 5 апреля, примерно через две недели после релиза. Завершив игру на выживание 18 апреля, маэстро ужасов, в послужном списке которого также значатся Killer7, Viewtiful Joe и Hi-Fi Rush, вынес свой официальный вердикт по Resident Evil 4.
RE4 успешно пройдена. Мне очень понравилось.
И это все. Это не так много, но тот факт, что создатель Resident Evil и режиссер культовой оригинальной Resident Evil 4 любит ремейк, должен согреть сердца поклонников RE. Это определенно почетный знак и знак качества для ремейка.
Что касается того, над чем Миками работает сейчас, остается неясным. В феврале он официально покинул Tango Gameworks, созданную им студию, которая разработала The Evil Within, Ghostwire Tokyo и Hi-Fi Rush.
Хотя официального объявления о следующем проекте Миками сделано не было, студия Grasshopper Manufacture, с которой он ранее сотрудничал при создании Killer7 и Shadows of the Damned, сообщает, что анонс состоится 9 июня. Возможно, Миками примет в нем участие?
Батька оценил, значит достойно
Нормальная игра, залпом прошёл значит интересная.
времена изменились.и игры тоже..
И как одной рукой играть?
Ну ясен пень хорошая. Видно же что разработчики старались.
У меня тоже запор после поноса.
Может обыграется, вспомнит нестыдное прошлое и пойдет Evil Within 3 делать..
Прости нас Миками, мы все про*ли! Вернее не мы, а мерзотные КрэпКам! Панцу Эшли - просрали, секси платье Ады - просрали, QTE - просрали. Твое наследие КрэпКам насилует, как хочет. Но ничего, для них в аду (не в Аде), приготовлен особый, толерантный котел, где их будут жарить разные ЛГБТ фрики.
все ремейки резидентов получились отличные, четвертую еще не прошел, но очень нравится