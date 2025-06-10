Фанаты нашли реальные доказательства появления Леона в Resident Evil: Requiem

После громкой презентации Resident Evil: Requiem на Summer Game Fest 2025, обсуждение новой главы культовой хоррор-серии в сети не утихает ни на день. Главной темой для споров и теорий стало возможное возвращение любимых персонажей — Леона Кеннеди, Джилл Валентайн и Клэр Редфилд. Пока участие Джилл и Клэр остаётся под вопросом, в случае же с Леоном у поклонников появились вполне убедительные доказательства его участия.

Поклонники заметили в дебютном трейлере игры несколько отсылок, указывающих на присутствие Леона. Первое и самое очевидное, действие вновь разворачивается в полицейском участке Раккун-Сити — ключевом месте для героя Resident Evil 2. Во-вторых, в кадре появляется разбитый джип, напоминающий транспорт Леона. И, наконец, на отметке 2:45 слышна фраза: «Расследуешь все эти странные смерти, да?» — голос, который многие считают принадлежащим именно Леону.

Дополнительное подтверждение фанаты нашли в обновлённом резюме Ника Апостолидеса — актёра, регулярно озвучивавшего Леона в последних играх серии. Согласно обновлению, он работает над новым AAA-проектом, подробности которого не разглашаются из-за соглашения о неразглашении. Однако указанные обязанности — “Lead_Full P-Cap” — совпадают с его предыдущей работой над образом Леона.

Кроме того, инсайдер DuskGolem, известный своими утечками по Resident Evil, утверждает, что Леон станет центральным героем Requiem. По его словам, игроки «увидят его не сразу, но играть будут больше за него, чем за Грейс Эшкрофт» — новую героиню, показанную в трейлере.

Дополнительным подтверждением серьёзности намерений Capcom может служить заявление режиссёра Requiem о глубокой связи новой игры с основной сюжетной линией всей серии. Подробнее об этом мы рассказывали в прошлом посте:

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А уже завтра — 11 июня ожидается первая демонстрация геймплея, после которой журналисты поделятся своими впечатлениями. Возможно, именно тогда появится окончательный ответ на вопрос: возвращается ли Леон?