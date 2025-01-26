Инсайдер уверен, что Леон станет главным героем Resident Evil 9

Capcom подтвердила существование следующей Resident Evil в июле 2024 года, и работа над проектом в настоящее время продолжается. Хотя официальной информации было раскрыто не много, прошлые слухи указывали на возвращение любимых фанатами персонажей, таких как Леон Кеннеди и Джилл Валентайн.

К слухам снова присоединился известный инсайдер Dusk Golem, предоставивший свою собственную информацию. Он предполагает, что Леон Кеннеди на 100% вернется в качестве главного героя следующей игры. Согласно его последним данным, большинство прошлых утечек были неточными. Он также заявляет, что роль Джилл Валентайн ограничивается в лучшем случае небольшой отссылкой, а Леон находится в центре внимания.