Инсайдер уверен, что Леон станет главным героем Resident Evil 9

Capcom подтвердила существование следующей Resident Evil в июле 2024 года, и работа над проектом в настоящее время продолжается. Хотя официальной информации было раскрыто не много, прошлые слухи указывали на возвращение любимых фанатами персонажей, таких как Леон Кеннеди и Джилл Валентайн.
К слухам снова присоединился известный инсайдер Dusk Golem, предоставивший свою собственную информацию. Он предполагает, что Леон Кеннеди на 100% вернется в качестве главного героя следующей игры. Согласно его последним данным, большинство прошлых утечек были неточными. Он также заявляет, что роль Джилл Валентайн ограничивается в лучшем случае небольшой отссылкой, а Леон находится в центре внимания.
monk70 как ты достал с инсайдами от это ёб. Голого.
Лучше бы кто-нибудь новый, достал этот леон уже, три игры подряд про него
Я бы Dusk Golem вообще не слушал. Почти нечего не сбывается, что он говорит. Про Итана уже 2 части. Да могли бы и про других героев рассказать. Ну, судя по слухам, там ещё Джил появится. Когда-же анонс. У меня уже у 4 ремейка 445 часов наигранно, а во 2 ремейке 114 и сразу разница, ощущается. А в 3 ремейке всего 63 часа и год последнего запуска 2020.
ЛЕОН ЛЕГЕНДА!!!!НЕ ТРОГАТЬ!!!
Можно было бы сына Вескера сделать гг, Леону, Джилл и Крису почти полтинник, пора им на пенсию