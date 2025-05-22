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Resident Evil 9 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.5 254 оценки

Resident Evil 9 изначально была многопользовательской игрой с открытым миром

monk70 monk70

В последнее время в сети начало циркулировать больше слухов о Resident Evil 9 и других играх серии. Теперь инсайдер раскрыл оригинальные отмененные планы.

Согласно длинному посту на X, инсайдер Dusk Golem заявил, что после первых реакций на Resident Evil 7 Capcom приступила к работе над Resident Evil 9. Изначальной идеей было создать большую многопользовательскую игру с открытым миром. Первоначально в этом проекте участвовали Леон и Джилл, а действие происходило на острове за пределами Сингапура.

В конечном итоге всё это было отменено и разработка перезапущена в 2021 году, примерно в то время, когда вышла Resident Evil Village. Похоже, что игра отошла от многопользовательского компонента открытого мира. Однако, как отметил инсайдер, некоторые области остались нетронутыми, например, главный герой — Леон.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

плевать, это позорная серия со скучными коридорками, тот же ласт оф ас будет интереснее, хотя игра практически такая же

29
Predator556

Ооооооооооочень толсто)

kaiberserk

Это да. Вообще есть мнение, что резик для тех, кого женщины привлекают

6
K0t Felix kaiberserk

Так мож быть Лара тож для тех, кого жэнщыни привлекают. Хех

TX ZX

ласт оф ас игра на один раз

1
Dust220

Ну если серия такая ужасная, зачем же ты открыл этот пост?
И чем принципиально лучше тот же COD4 из твоего профиля? По сути, те же коридорки, просто с упором не на страшилки-пугалки, а на экшены-стрелялки)
Да и по твоей логике любая игра без открытого мира дерьмо.
Ну раз так, иди играй в какие нибудь AC Oddysey и прочую рпг-дрисню, уж они то точно не скучные)

1
saa0891
Capcom приступила к работе над Resident Evil 9. Изначальной идеей было создать большую многопользовательскую игру с открытым миром.

Больше похоже на какие то больные фантазии очередного "инсайдера", го*на в виде Operation Raccoon City я думаю Capcom хватило, если даже предположить что в какой то параллельной вселенной Capcom и задумали бы сделать ММО то это точно не была бы номерная часть.

4
Tiger Goose
инсайдер Dusk Golem заявил

Очередная новость про бредни этого клоуна.

3
Baxxi

Тут изначально уже понятно, что источником данный "новости" высутупает голем. Абсолютно никакой этики у ньюсмейкеров, хоть бы что-то запостить, а желтушная репутация "инсайдера" их не волнует.

2
Navigor506
инсайдер Dusk Golem

Как же вы за*бали постить его высеры.

2
Misha Mi

У кого-то я смотрю фантазия разыгралась..

1
AT_Sagor

Вот уж действительно был бы обитель зла.

Никита Дроздоvv
Dusk Golem заявил, что после первых реакций на Resident Evil 7 Capcom приступила к работе над Resident Evil 9. Изначальной идеей было создать большую многопользовательскую игру с открытым миром. Первоначально в этом проекте участвовали Леон и Джилл, а действие происходило на острове за пределами Сингапура

Чего блин?

hamshut

Блин, так утвердительный заголовок, я даже удивился, подумал, что где официальный анонс пропустил.

Stasonich_spb

Любимый инсайдер 4deшички.

Night Driving Avenger

Очередное шуе от Даск голема подъехало

Kokoprime1991

Кто-то этому голему еще верит? Накуриться , нажрется грибов и несет пургу , а Capcom и не пытается ничего сделать, ибо им это даже в ПЛЮС, ибо клоун от себя по факту внимание отводит, если-бы это была правдивая утечка, то посты затирались-бы моментально.