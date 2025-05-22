Resident Evil 9 изначально была многопользовательской игрой с открытым миром

В последнее время в сети начало циркулировать больше слухов о Resident Evil 9 и других играх серии. Теперь инсайдер раскрыл оригинальные отмененные планы.

Согласно длинному посту на X, инсайдер Dusk Golem заявил, что после первых реакций на Resident Evil 7 Capcom приступила к работе над Resident Evil 9. Изначальной идеей было создать большую многопользовательскую игру с открытым миром. Первоначально в этом проекте участвовали Леон и Джилл, а действие происходило на острове за пределами Сингапура.

В конечном итоге всё это было отменено и разработка перезапущена в 2021 году, примерно в то время, когда вышла Resident Evil Village. Похоже, что игра отошла от многопользовательского компонента открытого мира. Однако, как отметил инсайдер, некоторые области остались нетронутыми, например, главный герой — Леон.