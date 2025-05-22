Resident Evil 9 изначально была многопользовательской игрой с открытым миром

В последнее время в сети начало циркулировать больше слухов о Resident Evil 9 и других играх серии. Теперь инсайдер раскрыл оригинальные отмененные планы.
Согласно длинному посту на X, инсайдер Dusk Golem заявил, что после первых реакций на Resident Evil 7 Capcom приступила к работе над Resident Evil 9. Изначальной идеей было создать большую многопользовательскую игру с открытым миром. Первоначально в этом проекте участвовали Леон и Джилл, а действие происходило на острове за пределами Сингапура.
В конечном итоге всё это было отменено и разработка перезапущена в 2021 году, примерно в то время, когда вышла Resident Evil Village. Похоже, что игра отошла от многопользовательского компонента открытого мира. Однако, как отметил инсайдер, некоторые области остались нетронутыми, например, главный герой — Леон.
плевать, это позорная серия со скучными коридорками, тот же ласт оф ас будет интереснее, хотя игра практически такая же
Ооооооооооочень толсто)
Это да. Вообще есть мнение, что резик для тех, кого женщины привлекают
Так мож быть Лара тож для тех, кого жэнщыни привлекают. Хех
ласт оф ас игра на один раз
Ну если серия такая ужасная, зачем же ты открыл этот пост?
И чем принципиально лучше тот же COD4 из твоего профиля? По сути, те же коридорки, просто с упором не на страшилки-пугалки, а на экшены-стрелялки)
Да и по твоей логике любая игра без открытого мира дерьмо.
Ну раз так, иди играй в какие нибудь AC Oddysey и прочую рпг-дрисню, уж они то точно не скучные)
Больше похоже на какие то больные фантазии очередного "инсайдера", го*на в виде Operation Raccoon City я думаю Capcom хватило, если даже предположить что в какой то параллельной вселенной Capcom и задумали бы сделать ММО то это точно не была бы номерная часть.
Очередная новость про бредни этого клоуна.
Тут изначально уже понятно, что источником данный "новости" высутупает голем. Абсолютно никакой этики у ньюсмейкеров, хоть бы что-то запостить, а желтушная репутация "инсайдера" их не волнует.
Как же вы за*бали постить его высеры.
У кого-то я смотрю фантазия разыгралась..
Вот уж действительно был бы обитель зла.
Чего блин?
Блин, так утвердительный заголовок, я даже удивился, подумал, что где официальный анонс пропустил.
Любимый инсайдер 4deшички.
Очередное шуе от Даск голема подъехало
Кто-то этому голему еще верит? Накуриться , нажрется грибов и несет пургу , а Capcom и не пытается ничего сделать, ибо им это даже в ПЛЮС, ибо клоун от себя по факту внимание отводит, если-бы это была правдивая утечка, то посты затирались-бы моментально.