Страница Resident Evil 9 появилась на Metacritic: приближается анонс?

Как стало известно, сегодня пользователи обнаружили, что у предстоящей Resident Evil 9 от Capcom уже появилась страница на Metacritic.

Это может быть как простой заглушкой, так и реальной подготовкой к предстоящему анонсу игры. На данный момент у игры заведены страницы для PS5 и Xbox Series X/S версий игры, поэтому это не похоже на ошибку со стороны агрегатора.

Согласно предыдущим слухам, анонс игры должен состояться уже в скором времени, а релиз планируется в середине-конце следующего года: