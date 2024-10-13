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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.3 179 оценок

Страница Resident Evil 9 появилась на Metacritic: приближается анонс?

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня пользователи обнаружили, что у предстоящей Resident Evil 9 от Capcom уже появилась страница на Metacritic.

Это может быть как простой заглушкой, так и реальной подготовкой к предстоящему анонсу игры. На данный момент у игры заведены страницы для PS5 и Xbox Series X/S версий игры, поэтому это не похоже на ошибку со стороны агрегатора.

Согласно предыдущим слухам, анонс игры должен состояться уже в скором времени, а релиз планируется в середине-конце следующего года:

Инсайдер о Resident Evil 9: Леон и Джилл - главные герои, игра будет от 3-го лица и в ней не будет открытого мира
31
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
антон фекалис

Жду сочную джилл валентайн и возвращение леона

21
Hall_1920

Клер лучше)

1
TX ZX

а в итоге будет вообще другой главный герой )

2
K0t Felix Hall_1920

Мне тоже Клэр лучше

2
ValSpain K0t Felix

за бабу играть хуже всего

-7
ValSpain TX ZX

нет, леон будет и джилл

0
жифорсник

На game awards анонс, а релиз хотелось бы весной

3
PekkaRinne95

Тут слух от иннсайдера пошел, что на следующей неделе будет презентация Xbox от сторонних издателей, вот удивлюсь если там анансипуют!)

-1
Lucifer640 PekkaRinne95

Маловероятно что будет на xbox, обычно резики анонсируют на выставке playstation, скорее всего там и будет, слухи давно ходят что выставка playstation должна быть в ноябре

0
Vetrjak

Ждем анонса и дэмку.

3
Спектр Зис

Ждём!

0
AlluringJake

Хочу от 3 лица РЕ9.

0
Dark1994

Где там ремейк 5ки? Очень хотим с кентом пострелять негров в коопе))

0
PekkaRinne95

Тут иннсайдер что на следующей неделе будет презентация Xbox от сторонних издателей, вот удивлюсь если там анансипуют!)

-2
TX ZX

Маленькая вероятность, но есть. Скорее всего анонсируют на Сони.

0