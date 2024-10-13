Страница Resident Evil 9 появилась на Metacritic: приближается анонс?

Как стало известно, сегодня пользователи обнаружили, что у предстоящей Resident Evil 9 от Capcom уже появилась страница на Metacritic.
Это может быть как простой заглушкой, так и реальной подготовкой к предстоящему анонсу игры. На данный момент у игры заведены страницы для PS5 и Xbox Series X/S версий игры, поэтому это не похоже на ошибку со стороны агрегатора.
Согласно предыдущим слухам, анонс игры должен состояться уже в скором времени, а релиз планируется в середине-конце следующего года:
Жду сочную джилл валентайн и возвращение леона
Клер лучше)
а в итоге будет вообще другой главный герой )
Мне тоже Клэр лучше
за бабу играть хуже всего
нет, леон будет и джилл
На game awards анонс, а релиз хотелось бы весной
Тут слух от иннсайдера пошел, что на следующей неделе будет презентация Xbox от сторонних издателей, вот удивлюсь если там анансипуют!)
Маловероятно что будет на xbox, обычно резики анонсируют на выставке playstation, скорее всего там и будет, слухи давно ходят что выставка playstation должна быть в ноябре
Ждем анонса и дэмку.
Ждём!
Хочу от 3 лица РЕ9.
Где там ремейк 5ки? Очень хотим с кентом пострелять негров в коопе))
Тут иннсайдер что на следующей неделе будет презентация Xbox от сторонних издателей, вот удивлюсь если там анансипуют!)
Маленькая вероятность, но есть. Скорее всего анонсируют на Сони.