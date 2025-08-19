ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 414 оценок

Resident Evil Requiem будет поддерживать трассировку пути на ПК

monk70

Resident Evil Requiem — новейшая игра в знаменитой франшизе Capcom, предлагающая такие новые возможности, как возможность играть как от первого, так и от третьего лица. Более того, игра обещает использовать передовые технологии для ещё более захватывающего игрового процесса.

NVIDIA и Capcom объявили, что выведут визуальную составляющую игры на новый уровень благодаря реализации трассировки пути. Это будет первая игра Capcom, официально использующая эту передовую технологию освещения. Игра также будет поддерживать DLSS 4, что обеспечит более высокую производительность и качество графики.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

Комментарии: 4
Пользователь ВКонтакте

Это у кого там утро наступило // Денис Лежепеков

Пользователь ВКонтакте

Как по мне , Path - tracing это больше маркетинговое название .
У нас уже есть, отражения в отражениях.
PT это уже хотя бы 2-5 отскоков света для просчёта глобального освещения.
и главная деталь, тени от отражённого света.
А не просто напрямую от источника света.
Но это уже куда более сложные просчёты света.

Трассировка в целом , не имеет верхнего придела по количество просчётов.
Поэтому когда вы ставите Ультра графику с безумными настройками РТ.
То не нойте что нету оптимизации, вы её сами выключили выставив такие настройки.
Это для тех кто ныл что в HL2 демке нету оптимизации, потому что 20фпс на 5090.
Притом что в настройках стоят 5 отскоков света, несколько пере отражений, и какие-то количество сэмплов на пиксель. // Александр Дельтазавр

askazanov

На трассирову пути к приставке Сони чё не будет что-ли поддерживать? )))

DezkQ

Чтоб она взорвалась ? )