Resident Evil Requiem будет поддерживать трассировку пути на ПК

Resident Evil Requiem — новейшая игра в знаменитой франшизе Capcom, предлагающая такие новые возможности, как возможность играть как от первого, так и от третьего лица. Более того, игра обещает использовать передовые технологии для ещё более захватывающего игрового процесса.

NVIDIA и Capcom объявили, что выведут визуальную составляющую игры на новый уровень благодаря реализации трассировки пути. Это будет первая игра Capcom, официально использующая эту передовую технологию освещения. Игра также будет поддерживать DLSS 4, что обеспечит более высокую производительность и качество графики.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.