Вышел VR-мод для Resident Evil Requiem

Моддер «Talemann1982» выпустил VR-мод для последней игры серии Resident Evil, Resident Evil Requiem. Этот мод позволит вам пройти RE9 в виртуальной реальности.

Благодаря этому моду вы можете играть с помощью контроллеров движения в 6 степенях свободы. Доступны корректные элементы управления движением для использования топора. Секция с мотоциклом теперь будет от первого лица (где это возможно). Кроме того, мод уберёт блокировку питча в важных местах, чтобы обеспечить доступ к некоторым необходимым подсказкам кнопок.

Как сказал моддер, движение HMD возможно, но официально пока не поддерживается. В настоящее время нет вращения тела или подсказок кнопок. Также неясно, планирует ли моддер добавить их в будущем обновлении.

Вы можете скачать VR-мод по этой ссылке. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке, так как для этого требуются VigEm и REFramework.