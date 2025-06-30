30 июня Capcom окончательно закрыла серверы многопользовательского шутера Resident Evil Re:Verse. Игра, изначально задуманная как подарок фанатам к 25-летию серии, теперь стала частью истории — не самой удачной.

О прекращении поддержки Capcom сообщила ещё в феврале. Уже в марте Re:Verse и весь её дополнительный контент были сняты с продажи, а теперь — и вовсе отключены серверы. Также исчезла страница проекта с официального сайта Resident Evil.

Re:Verse вышла в октябре 2022 года и бесплатно прилагалась к Resident Evil Village. Несмотря на узнаваемых героев и знакомые локации, игра получила в основном негативные отзывы — из-за бедного контента, однообразного геймплея и технических проблем. К моменту закрытия в Steam набиралось меньше 100 одновременных игроков.

Capcom поблагодарила тех, кто всё же проявил интерес к проекту.