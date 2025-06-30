30 июня Capcom окончательно закрыла серверы многопользовательского шутера Resident Evil Re:Verse. Игра, изначально задуманная как подарок фанатам к 25-летию серии, теперь стала частью истории — не самой удачной.
О прекращении поддержки Capcom сообщила ещё в феврале. Уже в марте Re:Verse и весь её дополнительный контент были сняты с продажи, а теперь — и вовсе отключены серверы. Также исчезла страница проекта с официального сайта Resident Evil.
Re:Verse вышла в октябре 2022 года и бесплатно прилагалась к Resident Evil Village. Несмотря на узнаваемых героев и знакомые локации, игра получила в основном негативные отзывы — из-за бедного контента, однообразного геймплея и технических проблем. К моменту закрытия в Steam набиралось меньше 100 одновременных игроков.
Capcom поблагодарила тех, кто всё же проявил интерес к проекту.
Где-то здесь должен быть комментарий торрентопитека, что он владеет игрой и её никто не отберет - теперь он будет играть с собой один.
Так это же мультиплеерная мёртвая игра, которая была мертва с релиза и издательство Капком имиджево поддерживало сервера. От этого торрентопитеку не холодно, не жарко.
если бот ы есть то и минусов нет, только вопрос она взломанна?
Нет там ботов, все чисто на серверах.
Лучше бы вместо этого мусора, сделали полноценный ремейк RE3.
То что у них получилось - огрызок, а не ремейк.
Лучшие игры уходят первыми 😭 Сначала Конкорд, теперь Re:Verse. Хорошо хоть у FBC Firebreak есть светлое будущее.
Мертво рождённая игра
А чё, Капком - такая маленькая, нищенская конторка, которая даже не может оплатить облачный сервер на 100 игроков?
Вижу ты совсем не умеешь распоряжаться бюджетом между проектами, особенно когда в одной игре кол во игроков падает.
Конечно не умею. Я на дядь всю жизнь работаю