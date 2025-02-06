Capcom закроет сервера Resident Evil Re:Verse 30 июня

Многопользовательский шутер от третьего лица Resident Evil Re:Verse прекратит своё существование 30 июня, объявила Capcom. Сама игра будет удалена из интернет-магазинов 3 марта.

Игра, которая была включена в покупку Resident Evil: Village, была выпущена более чем через год после запуска Village после нескольких задержек, хотя изначально её выход был запланирован гораздо ближе к выходу Village в 2021 году.

Сообщаем вам, что обслуживание Resident Evil Re:Verse, которое поставляется в комплекте с покупкой Resident Evil Village для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One или Steam, будет прекращено. Приложение и весь связанный с ним загружаемый контент больше не будут доступны для загрузки или покупки.



Resident Evil Re:Verse была разработана в честь 25-летия серии Resident Evil, и ваша всеобъемлющая поддержка игры намного превзошла наши ожидания с момента ее выпуска. Теперь, когда мы достигли нового поворотного момента для серии, мы считаем, что Resident Evil Re:Verse превосходно выполнила свою первоначальную праздничную задачу.