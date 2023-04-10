Capcom удалила Denuvo из Resident Evil Village

Capcom только что выпустила новое обновление для Resident Evil Village, которое удаляет из него технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
Capcom также удалила Denuvo со страницы игры в магазине Steam. Таким образом, мы уверены, что это удаление было преднамеренным, а не случайным.
Resident Evil Village вышла в мае 2021 года. Другими словами, Capcom потребовалось почти два года, чтобы ее убрать. Тем не менее, это отличная новость для всех, кто хотел в нее поиграть (но бойкотировал ее из-за Denuvo). Кроме того, геймеры ПК теперь могут протестировать эту новую версию, чтобы увидеть, повлияла ли Denuvo на ее общую производительность.
Capcom красавчики, как и Square Enix, T2, WB. Всегда за собой мусор подчищают после того как подзаработают.
Exeшник на 350 МБ похудел.
Из тобой перечисленных нет красавчиков. Или для тебя удаление денуво через какое-то время - уже вершина добродетели или какой ты там критерий оцениваешь?
Не на все игры, есть очень старые игры, денува никуда не делась, а тут скорей всего покупают лицензию на определённый срок, со старыми играми не понятно насколько там давали лицензию скажем например just cause 3 ей 7 лет денува там так и осталась.
Это был сарказм.Не воспринимай все всерьез )
Только через 2 года у Капком получилось денуву взломать.
Зато не придётся упрашивать эту коррупционерку за донаты взламывать оставшиеся DLC.
=))))
Отличная новость! Теперь можно с комфортом пройти дополнение про Розмари
Ты готов потратить на эти помои свое время?
Нормальное дополнение, разочек пройти интересно.
не, дополнение вообще ни о чём по факту
Это полнейшая халтура. Мало того, что для и без того слабого сюжета деревни она не привносит ничего нового, так она еще и тупо возвращает на те же локации, но с другой моделькой персонажа. Про геймплей местный вообще молчу.
У Деревни лучший сюжет в серии, лол. Но, да, адепты первых частей скажут, что в оригинальных частях он круче. И про локации. А что плохого в том же антураже? И да, это норма для японских игр
Круто, теперь можно не ждать эту упоротую взломщицу и погонять в длс
Так купите игру. Что ждёте "упоротых"?..
а че ждать то? она же взломала ее через 5 месяцев вроде как не?
Нынче мне и другим жителям моей страны игры покупать стало затруднительно.
Там длс поражняковое, даже не халяву нет смысла играть.
Нуууу, через VPN, через Киви и Стим, на дисках и т. д. Мне столько об этом говорили...
Дело не в покупке, в критике тех, кто тебе даёт бесплатно качать.
Вот и славно - через пару дней можно будет качнуть обновлённую версию из альтернативного источника.
Уже вечером будет )
Уже можно скачать.
Удалили - хорошо, а если бы не ставили, то вообще отлично!
прошел давно,но за людей у которых появилась возможность самому поиграть рад.
Раньше через год удаляли, теперь через два будут. Ну в общем-то логично, уже все кто хотели заплатить - купили по скидке. Больше держать денуву незачем, ибо расходы>доходы.
скажи это йобасофт
Да ладно, а что так можно было?
наконец в длс можно будет сыграть
Два года прошло, это долго конечно, но зато можно быть полностью уверенным, что игра отлично работает.
Разве Denuvo не удалили ещё год назад? Когда empress взломала игру на следующей день вроде как удалили... Или это уже у меня шиза?
На трекерах лежит только взломанная empress версия, которой почти два года. Скоро уже должны подтянуться другие репаки
можно скачать стим рип и самому взломать с помощью голдберга, там по автомату взлом идёт
оо норм
Неужто больше молока не стала давать как раньше. Поэтому и была пущена под нож для раздачи мяса тем кто по каким либо причинам не хочет тратить деньги даже после этого.
Ну теперь хоть можно нормально пройти. Кстати почему-то именно резику везёт на проблемы при игре с Denuvo. Что Деревня этим страдала, что ремейк 4-ки.
Теперь сру могут спокойно взломать.
я тот кто её еще не прошел XD Как раз качну с последним дополнением :)
А дополнение с Розой вносит что-то новое в игру? Например катсцены, диалоги ?
Да, это пока что лучшее дополнение в серии resident evil.
это отдельная история, конечно вносит новые диалоги и кат сцены. Ну еще помимо Розы ты можешь пройти игру от 3 лица
Хорошо, надеюсь, теперь полная версия на торрентах выйдет.
Интересно производительность игры от этого выросла?
О-о-о, тогда гляну на ДЛС и режим от третьего лица. Саму игру купил уже давно, когда только первая скидка появилась на неё, а вот на ДЛС всё облизывался. А теперь посмотрю так и пойму, покупать дополнение или нет.
правильно, надо убирать за собой
её разве не взламывали🤔
Новую версию игры не взломали. в торрентах только старая версия без нового геймплея и shadows of rose.
кс рин и голдберг эмулятор = новая версия без денуво
вчера только скачал..опять перекачивать версию искать новую..я думал она уже готовая
Уже на торрентах лежит
Да ладно! Спасибо! Глюков не будет с мухами! УРа пойду проходить.
+1 игра без рака денуво
там уже пожалуй больше 7 лямов тираж)
2 года это много, учитывая что бывают заявляют, что рассчитывают на первые 3-4 месяца для окупаемости игры.
В Batman Arkham Knight до сих пор Denuvo стоит) Хотя игре уже больше 7 лет)
Ну не у желе дождались.
Новость хорошая, но к сожалению, не для обладателей видеокарт 600-700 серии, потому что игра по-прежнему не запускается, и сразу вылетает при запуске.
У меня STEAM купленная игра, которая не работает на GTX 650 карте, и деньги назад запросить уже нельзя, потому что много времени уже прошло с момента покупки.
Вот так, и обломался я с покупкой игры, которая не запускается, и уже ничего теперь нельзя с этим поделать. Наверное, ещё есть такие люди с такой же проблемой как и у меня, которые купили в STEAM игру, а она у них тоже не запускается и вылетает, потому что у этих людей тоже видеокарта или из серии 600 или 700 как у меня. Но самое хуже то, что CAPСOM
ничего с этим делать не будет, не будет фиксить, не будет снижать уровень на DX11 API специально для поддерживающих видеокарт 600-700 серии, из-за чего непосредственно игра и не запускается у обладателей таких видеокарт. Вся причина в DirectX 12
Единственная карта из 700 серии, которая, возможно, сможет запустить этот RE VILLAGE и новый RE4R на DirectX 12 - это GTX 750 ti. Но это ещё нужно, чтобы кто-то здесь подтвердил, у кого такая видеокарта, что на ней запускаются RE8 и RE4R без вылета при запуске.
В этот раз Денуво победила. Эх.
Она вроде была взломана.
Отлично,хотя у меня и есть лицуха,но репак на всякий случай ни когда не помешает,в принципе репак и так есть но теперь будет с длс.
Пройду несколько игр и обязательно заценю ещё разок этот шедевр, ну и посмотрю на общую производительность
Тоже мне шедевр,RE4R вот ее ещё можно назвать шедевром.
На неё скидки не раз были, можно было и купить
Когда все уже прошли
игра всё равно давно лежит там где лежит. а в стиме и с денуво нормально работало
2 года?! Ладно бы ещё погода-год, кто бы смог ждать эту игру 2 года, только те кого игры не интересуют, а так поскольку постольку.
Дык она на торрентах уже давным давно валяется. Но без ДЛС конечно.
Ну, надо в таких случаях ещё немного побойкотировать, до появления бесплатной раздачи.
Пусть сразу и из 4 удаляют
Чтобы заметить разницу с денуво или без, нужно играть на помёте мамонта 😒
уже давно защиты нету на этой игре