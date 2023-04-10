Capcom удалила Denuvo из Resident Evil Village ©

Capcom только что выпустила новое обновление для Resident Evil Village, которое удаляет из него технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

Capcom также удалила Denuvo со страницы игры в магазине Steam. Таким образом, мы уверены, что это удаление было преднамеренным, а не случайным.

Resident Evil Village вышла в мае 2021 года. Другими словами, Capcom потребовалось почти два года, чтобы ее убрать. Тем не менее, это отличная новость для всех, кто хотел в нее поиграть (но бойкотировал ее из-за Denuvo). Кроме того, геймеры ПК теперь могут протестировать эту новую версию, чтобы увидеть, повлияла ли Denuvo на ее общую производительность.