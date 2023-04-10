Resident Evil: Village 07.05.2021
8.5 1 705 оценок

Capcom удалила Denuvo из Resident Evil Village

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monk70
Новости

Capcom только что выпустила новое обновление для Resident Evil Village, которое удаляет из него технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

Capcom также удалила Denuvo со страницы игры в магазине Steam. Таким образом, мы уверены, что это удаление было преднамеренным, а не случайным.

Resident Evil Village вышла в мае 2021 года. Другими словами, Capcom потребовалось почти два года, чтобы ее убрать. Тем не менее, это отличная новость для всех, кто хотел в нее поиграть (но бойкотировал ее из-за Denuvo). Кроме того, геймеры ПК теперь могут протестировать эту новую версию, чтобы увидеть, повлияла ли Denuvo на ее общую производительность.

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Комментарии: 81
Ваш комментарий
AceTheKing

Capcom красавчики, как и Square Enix, T2, WB. Всегда за собой мусор подчищают после того как подзаработают.

Exeшник на 350 МБ похудел.

49
Executor666

Из тобой перечисленных нет красавчиков. Или для тебя удаление денуво через какое-то время - уже вершина добродетели или какой ты там критерий оцениваешь?

-50
kotasha

Не на все игры, есть очень старые игры, денува никуда не делась, а тут скорей всего покупают лицензию на определённый срок, со старыми играми не понятно насколько там давали лицензию скажем например just cause 3 ей 7 лет денува там так и осталась.

3
Talkyfuzzball Executor666

Это был сарказм.Не воспринимай все всерьез )

6
tvorog8088

Только через 2 года у Капком получилось денуву взломать.

46
Tiktotayou124

Зато не придётся упрашивать эту коррупционерку за донаты взламывать оставшиеся DLC.

15
BlooDDoG75

=))))

0
RaptoR BTR

Отличная новость! Теперь можно с комфортом пройти дополнение про Розмари

18
Executor666

Ты готов потратить на эти помои свое время?

-40
tvorog8088 Executor666

Нормальное дополнение, разочек пройти интересно.

6
JohnTornton tvorog8088

не, дополнение вообще ни о чём по факту

4
Executor666 tvorog8088

Это полнейшая халтура. Мало того, что для и без того слабого сюжета деревни она не привносит ничего нового, так она еще и тупо возвращает на те же локации, но с другой моделькой персонажа. Про геймплей местный вообще молчу.

-5
Санчо Данчо Executor666

У Деревни лучший сюжет в серии, лол. Но, да, адепты первых частей скажут, что в оригинальных частях он круче. И про локации. А что плохого в том же антураже? И да, это норма для японских игр

-6
Dakini

Круто, теперь можно не ждать эту упоротую взломщицу и погонять в длс

17
TAPAKAH222

Так купите игру. Что ждёте "упоротых"?..

-30
Treiv

а че ждать то? она же взломала ее через 5 месяцев вроде как не?

6
Your Hair is Beautiful TAPAKAH222

Нынче мне и другим жителям моей страны игры покупать стало затруднительно.

13
Razox

Там длс поражняковое, даже не халяву нет смысла играть.

0
TAPAKAH222 Your Hair is Beautiful

Нуууу, через VPN, через Киви и Стим, на дисках и т. д. Мне столько об этом говорили...

Дело не в покупке, в критике тех, кто тебе даёт бесплатно качать.

-22
qDan

Вот и славно - через пару дней можно будет качнуть обновлённую версию из альтернативного источника.

10
Azanty

Уже вечером будет )

0
Shifter26

Уже можно скачать.

0
Drakkarh

Удалили - хорошо, а если бы не ставили, то вообще отлично!

8
Саня 21

прошел давно,но за людей у которых появилась возможность самому поиграть рад.

5
FlexGum

Раньше через год удаляли, теперь через два будут. Ну в общем-то логично, уже все кто хотели заплатить - купили по скидке. Больше держать денуву незачем, ибо расходы>доходы.

3
SkyraX

скажи это йобасофт

1
HITMAN 5

Да ладно, а что так можно было?

3
sirius432

наконец в длс можно будет сыграть

2
Max P

Два года прошло, это долго конечно, но зато можно быть полностью уверенным, что игра отлично работает.

2
ApeLsin4eG_xD

Разве Denuvo не удалили ещё год назад? Когда empress взломала игру на следующей день вроде как удалили... Или это уже у меня шиза?

1
Алексей Потапенко

На трекерах лежит только взломанная empress версия, которой почти два года. Скоро уже должны подтянуться другие репаки

0
BillyVan Алексей Потапенко

можно скачать стим рип и самому взломать с помощью голдберга, там по автомату взлом идёт

0
супер пиявка

оо норм

1
Egik81

Неужто больше молока не стала давать как раньше. Поэтому и была пущена под нож для раздачи мяса тем кто по каким либо причинам не хочет тратить деньги даже после этого.

1
Евгений Кондратенко

Ну теперь хоть можно нормально пройти. Кстати почему-то именно резику везёт на проблемы при игре с Denuvo. Что Деревня этим страдала, что ремейк 4-ки.

1
hpi

Теперь сру могут спокойно взломать.

0
Seifer1986

я тот кто её еще не прошел XD Как раз качну с последним дополнением :)

0
Jarvis666

А дополнение с Розой вносит что-то новое в игру? Например катсцены, диалоги ?

0
Робот Колдун

Да, это пока что лучшее дополнение в серии resident evil.

-4
BillyVan

это отдельная история, конечно вносит новые диалоги и кат сцены. Ну еще помимо Розы ты можешь пройти игру от 3 лица

0
Кей Овальд

Хорошо, надеюсь, теперь полная версия на торрентах выйдет.

0
Solstice

Интересно производительность игры от этого выросла?

0
Octocperevertoc

О-о-о, тогда гляну на ДЛС и режим от третьего лица. Саму игру купил уже давно, когда только первая скидка появилась на неё, а вот на ДЛС всё облизывался. А теперь посмотрю так и пойму, покупать дополнение или нет.

0
iKapusha

правильно, надо убирать за собой

0
Cyborgg

её разве не взламывали🤔

0
Genadiy Tomasino

Новую версию игры не взломали. в торрентах только старая версия без нового геймплея и shadows of rose.

0
BillyVan Genadiy Tomasino

кс рин и голдберг эмулятор = новая версия без денуво

0
andrkar

вчера только скачал..опять перекачивать версию искать новую..я думал она уже готовая

0
Den558

Уже на торрентах лежит

0
Scorpion_GamePlay

Да ладно! Спасибо! Глюков не будет с мухами! УРа пойду проходить.

0
nikvik jm

+1 игра без рака денуво

0
bohdan2015

там уже пожалуй больше 7 лямов тираж)

2 года это много, учитывая что бывают заявляют, что рассчитывают на первые 3-4 месяца для окупаемости игры.

0
Евгений Кондратенко
2 года это много

В Batman Arkham Knight до сих пор Denuvo стоит) Хотя игре уже больше 7 лет)

0
Dendyyyyy

Ну не у желе дождались.

0
VLADISLAV_UA

Новость хорошая, но к сожалению, не для обладателей видеокарт 600-700 серии, потому что игра по-прежнему не запускается, и сразу вылетает при запуске.
У меня STEAM купленная игра, которая не работает на GTX 650 карте, и деньги назад запросить уже нельзя, потому что много времени уже прошло с момента покупки.
Вот так, и обломался я с покупкой игры, которая не запускается, и уже ничего теперь нельзя с этим поделать. Наверное, ещё есть такие люди с такой же проблемой как и у меня, которые купили в STEAM игру, а она у них тоже не запускается и вылетает, потому что у этих людей тоже видеокарта или из серии 600 или 700 как у меня. Но самое хуже то, что CAPСOM
ничего с этим делать не будет, не будет фиксить, не будет снижать уровень на DX11 API специально для поддерживающих видеокарт 600-700 серии, из-за чего непосредственно игра и не запускается у обладателей таких видеокарт. Вся причина в DirectX 12
Единственная карта из 700 серии, которая, возможно, сможет запустить этот RE VILLAGE и новый RE4R на DirectX 12 - это GTX 750 ti. Но это ещё нужно, чтобы кто-то здесь подтвердил, у кого такая видеокарта, что на ней запускаются RE8 и RE4R без вылета при запуске.

0
Олег Дудин

В этот раз Денуво победила. Эх.

-1
NightHawkreal

Она вроде была взломана.

0
saa0891

Отлично,хотя у меня и есть лицуха,но репак на всякий случай ни когда не помешает,в принципе репак и так есть но теперь будет с длс.

-2
Nell_0071

Пройду несколько игр и обязательно заценю ещё разок этот шедевр, ну и посмотрю на общую производительность

-3
Павел Бородкин

Тоже мне шедевр,RE4R вот ее ещё можно назвать шедевром.

-6
TopPCGamer

На неё скидки не раз были, можно было и купить

-3
Death to the Nazis

Когда все уже прошли

-4
JohnTornton

игра всё равно давно лежит там где лежит. а в стиме и с денуво нормально работало

-4
DEDGAMER

2 года?! Ладно бы ещё погода-год, кто бы смог ждать эту игру 2 года, только те кого игры не интересуют, а так поскольку постольку.

-4
TRADS80

Дык она на торрентах уже давным давно валяется. Но без ДЛС конечно.

-5
TAPAKAH222
Тем не менее, это отличная новость для всех, кто хотел в нее поиграть (но бойкотировал ее из-за Denuvo).

Ну, надо в таких случаях ещё немного побойкотировать, до появления бесплатной раздачи.

-5
Sneaky Pete

Пусть сразу и из 4 удаляют

-9
CAN I HABE PIZZA PLS

Чтобы заметить разницу с денуво или без, нужно играть на помёте мамонта 😒

-9
Андрей Волков 124

уже давно защиты нету на этой игре

-13