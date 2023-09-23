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Resident Evil: Village 07.05.2021
8.6 2 249 оценок

Resident Evil Village для iPhone, iPad выйдет 30 октября

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butcher69
Новости

В Японии базовая версия игры будет стоить 4 990 иен (около 3 200 рублей), а загружаемый контент Winters' Expansion - 2 000 иен (1 300 рублей). Само игровое приложение будет бесплатным и позволит бесплатно поиграть в начальные части игры.

Что касается версии ремейка Resident Evil 4 для iPhone, iPad и Mac, то ее выход по-прежнему запланирован на 2023 год. Базовая игра будет стоить 7 990 иен (5 200 рублей), а загружаемый контент Separate Ways - 1 000 иен (650 рублей). Как и Resident Evil Village, игровое приложение будет бесплатным и позволит бесплатно сыграть в начальные части игры.

Resident Evil Village будет доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air и iPad Pro с чипом M1 или более поздней версии.

Игра Resident Evil 4 будет доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
tvorog8088

30 минут поиграют до перегрева.

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СнопакДоминатор

В тестах люди говорят что перегрева нет но 1% 1 минута игры, полтора часа и всё.

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