Resident Evil Village для iPhone, iPad выйдет 30 октября ©

В Японии базовая версия игры будет стоить 4 990 иен (около 3 200 рублей), а загружаемый контент Winters' Expansion - 2 000 иен (1 300 рублей). Само игровое приложение будет бесплатным и позволит бесплатно поиграть в начальные части игры.

Что касается версии ремейка Resident Evil 4 для iPhone, iPad и Mac, то ее выход по-прежнему запланирован на 2023 год. Базовая игра будет стоить 7 990 иен (5 200 рублей), а загружаемый контент Separate Ways - 1 000 иен (650 рублей). Как и Resident Evil Village, игровое приложение будет бесплатным и позволит бесплатно сыграть в начальные части игры.

Resident Evil Village будет доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air и iPad Pro с чипом M1 или более поздней версии.

Игра Resident Evil 4 будет доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии.